挽留運動選手 雙北競相加碼獎助

運動選手為獲得更好資源、獎金及教練，不少人選擇「島內移民」，比如桌球女將鄭怡靜出生台南、家鄉在宜蘭的桌球好手林昀儒都轉為台北市籍。為對抗外縣市挖角，新北體育局今年提高選手訓補金，從每月1萬8提高至2萬5千元，但還是比不上北市去年上調的3萬5千元，新北體育局強調，市府將針對選手核發連霸獎金與累計奪牌項目核發訓補金，條件會比北市來得好。

為站上奧運舞台，選手苦練的同時也要爭取資源及機會。雖然教育部全國運動會舉辦準則規定，遷戶籍選手需設籍連續滿3年，才能代表該縣市出賽，代表每遷一次戶籍，將喪失一屆全運會比賽機會，但不少人仍選擇轉學並遷移戶籍。

原就讀新北中港國小的桌球好手林彥均，小學四年級因慕名宜蘭國小桌球班而轉學，國中再轉到北市誠正國中，2021年代表北市出賽全運會；桌球女將鄭怡靜出生台南、家鄉在宜蘭的桌球好手林昀儒都轉為台北市籍。

為了不讓選手被隔壁的台北市挖走，新北市府持續加碼提高獎金，新北體育局長洪玉玲指出，新北選手獲全中運金牌每年發4萬獎金及1年8萬的訓補金，全運會金牌發30萬獎金，若在亞奧運奪牌加發國光獎金5%。

但在去年，台北市府修正績優運動選手訓練補助金發給辦法，加碼約38%，例如巴黎奧運前8名佳績者，個人項目類別每人每月可獲得3.5萬選手訓練補助金、團體項目可獲得2萬800元選手訓練補助金，今年更通過奧運得牌選手，可領得國光獎章獎金的10%加碼獎金。

面對北市不斷加碼，洪玉玲說，為留住選手在新北，市府設計連霸獎金與以累計奪牌項目核發訓補金，其中連霸獎金制度，以全運會奪冠為例，除30萬冠軍獎金外，每連霸一次加2萬，而累計奪牌核發訓補金，無須像北市只能擇優。

中華專任教練協會秘書長邱為榮說，選手較少在亞奧運階段才遷戶籍，多是在學生階段就遷，各縣市只要能培養足夠教練，加上培訓系統三級銜接，也就是國小一路到高中，定能留住人才。

有學者指出，北市無論訓練資源、獎金制度都是全台縣市中最完善，吸引不少優秀選手在國小、國中就將戶籍遷入，卻也讓選手競爭更激烈，應思考建立更完善的配套制度，製造良性競爭。