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政院擬推台灣品牌國際賽事 環島自行車、山林運動入列

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院「體育暨運動發展部」諮詢小組今天第三度開會，由副院長鄭麗君主持。圖／行政院提供
行政院「體育暨運動發展部」諮詢小組今天第三度開會，由副院長鄭麗君主持。圖／行政院提供

行政院「體育暨運動發展部」諮詢小組今天第三度開會，行政院副院長鄭麗君說，政府應建立運動外交網絡，鼓勵我國體育運動人才及團體參與國際組織；爭取國際賽事在台舉辦，推動具有台灣品牌特色的國際賽事，譬如環島自行車、山林運動等。

會中多數委員認同以「運動部」為名，更能展現全新部會的嶄新視野，並與國際接軌，並在既有組別之外，新設「適應運動」、「運動產業及運動科技發展」等相關業務司，更符合各界期待，相關意見將提供籌備小組做進一步研議及評估。

鄭麗君今天在會中聽取體育署「推展國際事務，世界看見臺灣」報告，她認為，我國應積極建立運動外交網絡，參與國際組織，包括規劃設置駐外運動單位或人力，在大型賽事舉辦前，或國際組織所在國家、城市彈性派任人員協助；鼓勵相關人才與團體積極參與國際組織或國際事務，並建立人才庫，支持選手、裁判等相關重要人士擔任國際組織重要職務，並支持國內體育運動人才的國際發展。

鄭麗君提到，台灣應積極爭取國際賽事在台舉辦，原由縣市政府籌辦的國際賽事，中央政府應提出平行計畫，包括從經費或搭建運動外交網絡等方面給予支持，並持續提高國內籌辦國際賽事的專業能力，發掘具有潛力的體育運動人才、團體或籌辦賽事經驗豐富的公司等。

她強調，未來「體育暨運動發展部」及相關行政法人也應協助建立資訊共享平台，讓台灣體育運動界更瞭解國際資訊及專業知能，進一步與國際接軌。

另在打造在台國際賽事，鄭麗君說，台灣擁有豐富的自然資源及特殊生態環境，亦有具臺灣在地特色的運動項目，例如環島自行車、山林運動等，未來皆可重點扶植成為國際賽事。

此次會議中，體育署也提出第一階段諮詢總結報告，具體揭櫫全新「體育暨運動發展部」成立願景、四大推動目標與策略，分別為提倡全民運動增進國民健康、強化選手培育及權益保障，促進競技專業發展、推動運動產業促進幸福經濟、推展國際事務世界看見台灣。

國民 體育署

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