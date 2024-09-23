U20亞足賽／尼泊爾小將上演帽子戲法 中華隊苦吞連敗

2025年亞足聯U20亞洲盃資格賽今天在輔仁大學進行第二天的賽程，中華隊晚場在雨中迎戰尼泊爾，上半場就被攻進兩球，雖在傷停補時進球數也開張，但下半場又遭尼泊爾頭槌進球，終場以1：3失守，苦吞2連敗後晉級機會渺茫。

兩隊的第一場比賽都吞下敗仗，今天對決攸關保住晉級的一線生機。中華隊變更先發陣容，蔡天子、張斯宇、葉境均從替補出發，改由王浩霖、連家興、戴亞成先發，比賽前段中華隊也有多次角球機會，無奈都遭到對手有效化解。

比賽進入中段，尼泊爾逐漸抓到比賽節奏，第32分鐘前鋒塔芒（Samir Tamang在禁區邊緣起左腳射門，門將陳瑄廷沒能攔下，尼泊爾率先打破鴨蛋；第34分鐘又是塔芒起右腳遠射破門，3分鐘內連續進球，幫助尼泊爾取得2：0領先。

落後的中華隊選擇換人，葉境均、張斯宇換下鄭凱議、吳育帆，同時進攻戰術做出修正，將球往中間塞，很快就收到成效，第47分鐘張斯宇在左路往中間傳，前鋒楊朝景門前起腳破門，將比分追成1：2。

下半場開始前，中華隊再度選擇換人，林海正換下王浩霖，不過整體進攻零碎，並沒有造成尼泊爾防守端太多威脅；戰術沒能有效兌現分數的情況下，中華隊只能利用換人做出不同嘗試，陳冠霖、蔡天子兩人通通替補上場，無奈中華小將還是無法找到突破口，反在第84分鐘讓塔芒頭槌再破網，以「帽子戲法」幫助尼泊爾勝場開張。

苦吞2連敗的中華隊總教練黃正宗表示，賽前更換先發名單是針對前一場的失誤做出調整，全隊上下也有做好準備，「不過場上球員進攻太過保守，起腳的瞬間有些猶豫，整體細節上也不夠謹慎。」

進球後多次演出後空翻的塔芒說：「今天能夠三次破網得分，非常感謝所有隊員在進攻、防守端的通力合作。」尼泊爾總教練時雷斯塔（Urjan Shrestha則表示，面對中華隊的主場壓力，一開賽球員表現不是很理想，不過球員及時做出調整，很開心能夠贏下比賽。

下午另一場烏茲別克以7：0大勝柬埔寨，衛冕之路率先開紅盤，也暫時取得分組第一。B組排名接續著為巴林、柬埔寨、尼泊爾、中華隊，周三下午3點由烏茲別克將出戰尼泊爾，晚上7點巴林對戰柬埔寨。

中華隊休兵一天，準備周五晚上7點迎戰衛冕軍烏茲別克，球迷們可前往輔大足球場，免費換票入場。