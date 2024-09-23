永信杯排球／越級挑戰社女組 東山高中包辦冠、季軍

第51屆永信杯全國排球賽好戲連台，UVL公開一級勁旅陽明交大以局數2：1逆轉擊敗由前國手組成的正泰建設，再度在社男組登頂；社女組東山高中化身的臻呈集團直落二打敗陽明交大，登上社女組冠軍寶座。

HVL高中甲級排球聯賽女子組冠軍東山高中，此次共組三隊參賽，一軍一拆為二，東山高中繼續在高女組尋求衛冕，另支臻呈集團直接挑戰社女組，且和以高一新生為主的東山樂晴分別打下社女組冠軍和季軍。

對於臻呈集團小將的表現，東山執行教練林雍順打了90分高分，「舉球員蔡知晴最近訓練量增加許多，出來比賽表現穩定許多，給予正向支持。」至於要加強的部分，林雍順說：「希望動作可以更細膩更標準點。」

本身是自由球員的林宥希，第一次在賽事中擔任隊長，心情略顯緊張，不過她從北辰國小四年級時便開始參加永信杯，到了雙十國中和東山高中也都沒有缺席賽事，前兩三周還刻意多在室外球場練球，結果計畫趕不上變化，碰上啟動雨天備案，又回到室內，幸好之前也有準備，並沒有太陌生。

對於全隊在永信杯的表現，林宥希說：「還不錯，比賽中都有在溝通，也比較敢喊聲，由鐵砧山室外球場移到室內比賽後，球一定要接得更到位，這樣才能好好組織第一波攻擊，製造得分契機。」