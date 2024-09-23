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羽球／世界排名跌至第5！戴資穎發文吐心聲：珍惜、努力

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎。 聯合報系資料照
戴資穎。 聯合報系資料照

我國羽球一姊戴資穎上周在中國大陸羽球公開賽首輪出局，世界女單排名跌到第5，小戴也確定不會參加澳門公開賽，她今天在IG發文寫道「珍惜努力」勉勵自己。

戴資穎今年飽受膝傷困擾，巴黎奧運分組賽就不敵泰國好友依瑟儂出局，接下來日本公開賽和香港公開賽都因傷退賽。上周中國大陸賽小戴也是帶傷上陣，結果首輪就出局。

戴資穎今天在IG發球場照並寫道，「珍惜努力。」她也分享與醫生合照並表示，「謝謝林醫生每一次的治療，只為了讓我順利完成自己的目標，不管結果如何，盡力就是最好的。」

戴資穎IG發文留下「珍惜、努力」4字。 截圖自戴資穎IG限動
戴資穎IG發文留下「珍惜、努力」4字。 截圖自戴資穎IG限動

中國大陸好手王祉怡上周在主場封后，積分上漲到90895分，超越西班牙瑪琳和戴資穎，登上世界第3。小戴則從第4跌到第5，且確定不會參加明天開打的澳門公開賽，為歐洲賽程備戰。

戴資穎

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