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高球／澳洲華裔新星遭小白球K中臉部 視力恐受損

中央社／ 雪梨23日綜合外電報導
關宇(中)。 美聯社
關宇(中)。 美聯社

澳洲相關人士表示，本月在美國PGA巡迴賽首次亮相的澳洲華裔高爾夫新星關宇（Jeffrey Guan）20日在一項職業業餘配對賽中遭小白球擊中臉部，視力恐受損，目前正在接受治療。

法新社報導，年僅20歲的關宇在雪梨南方參與這場賽事時，臉部被小白球擊中，隨後空運到醫院接受手術。關宇的教練戴維斯（Paul Davis）告訴記者，「擔心他可能會失去一些視力」。

戴維斯說：「這真的很糟糕。在加州度過如此美妙的一週後，這可以說是最壞的消息。」

澳洲職業高爾夫協會20日在關於這起事件的聲明中表示：「關宇的眼睛下方被球擊中，他先在球場接受治療，再轉送醫院檢查。接著空運到坎培拉接受眼科專家評估。」

關宇最近才簽進和西班牙名將拉姆（Jon Rahm）及美國好手米克森（Phil Mickelson）同一家經紀公司，並在本月稍早獲得在加州舉行的PGA巡迴賽普洛柯錦標賽（Procore Championship）贊助商邀請參賽。

戴維斯 高爾夫

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