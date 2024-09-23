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射擊／名門之後張潞 目標一圓奧運夢
父親是參加過2004年雅典奧運的射擊國手張憶寧，張潞耳濡目染下從國二也拿起手槍，父子倆還有一起參賽的佳話；如今張憶寧已退役、專心擔任教練，33歲的張潞今天雖以0.1分差距無緣站上台北國際射擊大獎賽男子10公尺空氣手槍頒獎台，但挑戰奧運目標不變，盼2028年能在洛杉磯圓夢。
張潞國二接觸射擊就一鳴驚人，當時還是國中的他「越級」挑戰成人賽事就在全國賽奪冠，但他形容起步雖好卻是「災難的開始」，高中、大學成績下滑後陷入低潮，和領他進們的爸爸張憶寧也曾陷入僵局，一度想過放棄。
「後來是媽媽和爸爸鼓勵，自己也有去想，努力那麼久，不想放棄，既然都做了，想打出點成績。」張潞直白說，從國中接觸射擊後，挑戰五環殿堂就是夢想，今年巴黎奧運李孟遠更射下台灣史上第一面射擊獎牌，對他也是激勵，「希望大家可以看到台灣的射擊，我們是可以的！」
近年10公尺空氣手槍成績「陰盛陽衰」，張潞也希望拚出成績，提升男子空氣手槍能見度，可惜在台灣首度舉辦的世界級大賽台北國際大獎賽失準，第二組的5發出現一發8.7分，儘管單次射擊時新加坡對手出現7.6分嚴重失誤，讓張潞一度有竄到第3位的機會，但最後一發只有9.2分，最終以0.1分差距錯過登頒獎台機會。
以第4名作收，張潞坦言今天表現「有失水準」，尤其決賽第二組的5發沒把握好，不過明天還有混雙賽程，仍能挑戰捍衛主場。
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