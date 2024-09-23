射擊／頂7個月孕肚上場 余艾玟要比到最後一刻

頂著7個月的孕肚踏上決賽場，3度奧運國手余艾玟成今天台北國際射擊大獎賽的顯眼存在，她帶著懷裡的小公主射下第5名，雖沒都上頒獎台，仍完成順利完賽的目標。

28歲的余艾玟前年結束愛情長跑，今年發現懷上寶寶，她透露剛驗出有孕在身後沒幾天就動身到南美洲比賽，肚子裡孩子也陪著她出征巴黎奧運，台北國際大獎賽後預計還會參加11月的中正盃，12月再開始休產假。

「我預產期是12月初，現在仍是繼續訓練和運動，有訓練也比較不無聊。」余艾玟形容，孕期的身體感覺每天都不同，不可控制因素較多，所幸整體狀況仍不錯，現在較受到影響是手指有點水腫，握把已經放到最鬆仍覺得緊，這次參加首度舉辦的台北國際大獎賽也沒設定特別成績，先求順利完賽。

成為選手後，余艾玟最長的假期就是結婚後休息半個月，12月將迎接最長假期，她已打算坐完月子就復出，她笑說：「我已經想好在月子中心要做什麼運動了，好像有點太瘋了？」

中華射擊隊已經有一位媽媽選手田家榛，余艾玟認為有前輩當榜樣，證明家庭、射擊可以兼顧，儘管辛苦難免，但她仍希望維持選手身份。她屈指算說，做完月子回來，離名古屋亞運還有一年多，相信時間仍有餘裕。