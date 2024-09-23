射擊／「證件妹」吳佳穎奪金！台北國際大獎賽地主開紅盤

台灣首度舉辦世界層級的射擊比賽「2024年台北國際射擊大獎賽」今天在公西靶場點燃戰火，率先進行的女子10公尺空氣手槍決賽，3屆奧運國手「證件妹」吳佳穎一舉摘金，為地主開出紅盤。

首度在台進行的大獎賽共有10國、140名好手參賽，台灣好手全面出擊，8名巴黎奧運國手都報到，首日賽程包括吳佳穎、余艾玟和劉恆妤都射進決賽，吳佳穎更在一路領先下從兩位日本選手環伺下突破重圍，以5.3分懸殊差距留下金牌。

吳佳穎巴黎奧運是參加25公尺火藥手槍項目，台北國際大獎賽則是雙項並進，先登場的10公尺空氣手槍開出紅盤，25公尺火藥手槍將在星期五再上陣。

奧運後持續參賽，吳佳穎透露其實一從巴黎返台後，不到24小時又跳上飛機，到日本旅遊5天，她笑說：「以往出國都是比賽，難得不用帶槍出國，很嚮往去放鬆的感覺，我是巴黎奧運比完才臨時起意訂機票、住宿。」

從17歲開始接觸射擊，下月要過32歲生日的吳佳穎歪頭甜笑說，似乎是第一次放下槍枝那麼久的時間，身心都得到很好充電效果。