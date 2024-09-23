射擊／巴黎奧運勇奪銅牌 李孟遠世界排名登頂再寫新猷
我國射擊好手李孟遠在2024年巴黎奧運射下男子定向飛靶銅牌，成為台灣射擊史上第一位帶回獎牌的選手，國際射擊運動聯盟（ISSF）最新公告的世界排名更登上首位，再寫台灣新猷。
李孟遠除巴黎奧運登上頒獎台，今年初的亞錦賽一舉摘金，世界盃巴庫站也有第5名的成績，在世界排名一舉壓下奧運4金美國名將漢考克（Vincent Hancock）和巴黎奧運摘銀的美國好手普林斯（Conner Prince）。
中華民國射擊協會理事長陳士魁表示，世界排名是採積分制，透過各項比賽累積，今天開始進行的台北國際射擊大獎賽也有積分，期待李孟遠為地主捍衛金牌，繼續坐穩世界第一的寶座。
30歲的李孟遠早在15歲就打下廣州亞運資格，同年以16歲之齡登上亞運賽場；李孟遠最初接觸射擊是因為有位國手爸爸謝志培，過去也曾接受過第2屆馬尼拉亞運老國手蔡白生指導，雖一度離開射擊界仍回歸，今年更在巴黎奧運締造歷史。
台北國際射擊大獎賽今年首度舉行，李孟遠也成今天開戰的台北國際射擊大獎賽指標選手，將和8名巴黎奧運國手一起捍衛主場。
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