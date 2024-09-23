LPGA／皇后城錦標賽最終回 徐薇淩、錢珮芸並列56名

LPGA皇后城錦標賽今天進行最終回合，台灣共4女將順利晉級，可惜僅以錢珮芸、徐薇淩同為284桿、並列第56名最佳，冠軍由高寶璟以總桿數265桿帶走。

總獎金200萬美元（約台幣6450萬元）美國職業女子高爾夫協會（LPGA）皇后城錦標賽共進行4回合賽事，台灣有6名球員參賽，不過前2回合結束後，曾雅妮、侯羽桑遭到淘汰。

只不過晉級的4名台灣女將表現也欠佳，4回合結束後，以代表台灣參加巴黎奧運的錢珮芸、徐薇淩，同為低於標準4桿的284桿、並列第56名作收，2人都小賺5422美元（約台幣17.5萬元）。

徐薇淩。資料照

至於原本前3回合表現為台灣選手最佳的李旻，今天最終回合繳出4天來最差的74桿，讓她排名跌落至並列第61名作收，而另一女將程思嘉則獲得並列第73名。

韓裔紐西蘭籍的高寶璟，拿下今年巴黎奧運女子高爾金牌後運勢大開，除了蘇格蘭公開賽獲得並列第9外，包括年度5大賽之一的英國公開賽以及LPGA皇后城錦標賽，已是連續2場奪冠。

LPGA皇后城錦標賽今天進行最終回合，由高寶璟以總桿數265桿帶走冠軍。 美聯社

年僅27歲的高寶璟，在2016年里約奧運鍍銀、2020東京奧運拿銅、2024年巴黎奧運摘金，成為史上首名連3屆奧運都獲獎的女子高爾夫名將。

高寶璟至今已經拿下第22場LPGA冠軍，賽後她接受主辦單位訪問時表示，「我很清楚現在在做什麼，很多情況我都能夠控制得住，能夠在連續2場比賽都奪冠，感覺真的蠻好的。」