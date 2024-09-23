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拉沃盃／阿爾卡拉斯壓軸奪勝 歐洲隊大逆轉氣走世界隊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯率領歐洲隊中斷世界隊3連霸美夢。 路透社
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯率領歐洲隊中斷世界隊3連霸美夢。 路透社

世界排名第3的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），今天扮演致勝功臣，他在拉沃盃壓軸單打以6：2、7：5力退世界隊的美國代表弗里茲（Taylor Fritz），為歐洲隊進帳最後積分，硬是以13：11逆轉勝，中斷世界隊3連霸美夢。

拉沃盃共有3日賽程，第二日賽程的4場比賽，歐洲隊只有阿爾卡拉斯單打奪勝，積分陷入4：8落後．

第三日賽程，歐洲隊在阿爾卡拉斯和挪威好手魯德（Casper Ruud）雙打奪勝開啟序幕，不過謝爾頓（Ben Shelton）逆轉拍下俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev），讓美國隊離勝利只差一步之遙。

歐洲隊中斷世界隊3連霸美夢。 法新社
歐洲隊中斷世界隊3連霸美夢。 法新社

拉沃盃由先拿到13分積分的隊伍奪勝，退無可退的歐洲隊靠地主金童澤瑞夫（Alexander Zverev）以6：7（5：7）、7：5、10：5逆轉帝亞弗（Frances Tiafoe），延長戰線到最後的單打對決。

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯高舉冠軍杯。 美聯社
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯高舉冠軍杯。 美聯社

手握4座大滿貫金盃的「小蠻牛」，面對今年美網亞軍弗里茲先下一城，第二盤再把握住第11局的關鍵破發，以直落2守護最後勝利，享受全隊衝上場慶祝的勝利喜悅，也是歐洲隊7屆賽事中第5度奪冠。

美國隊 美網 阿爾卡拉斯

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