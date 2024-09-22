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李洋至新竹寶山演講 分享如何從失敗中堅持到奧運奪金

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
寶山鄉公所近年推動多項運動項目，包括復辦大隘3鄉運動會，以及在今年暑假舉辦體育夏令營。新學期的開端，鄉公所也舉辦運動「心」激勵的心理學講座。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉公所近年推動多項運動項目，包括復辦大隘3鄉運動會，以及在今年暑假舉辦體育夏令營。新學期的開端，鄉公所也舉辦運動「心」激勵的心理學講座。圖／寶山鄉公所提供

2屆奧運羽球雙打金牌得主李洋，今天受邀至新竹縣寶山鄉參加「運動心激勵」講座，並分享自己如何從失敗中學習、不斷突破自我的心路歷程。奧運拳擊金牌選手林郁婷御用的心理諮商師陳泰廷老師，也分享如何在運動中運用心理策略提升表現。

寶山鄉公所近年推動多項運動項目，包括復辦大隘3鄉運動會，以及在今年暑假舉辦體育夏令營。新學期的開端，鄉公所也舉辦運動「心」激勵的心理學講座，讓學員靜心思考自身在賽場上會面對的外在與內在壓力及挑戰，運用專業的心理諮商講師及互動遊戲，加強並內化解決問題的能力。

最引人注目的課程亮點，則是2屆奧運羽球雙打金牌得主李洋的壓軸分享。李洋表示，他的體育生涯起步並不順利，早年並不被看好，常常無法登上場比賽，甚至一度在團隊中默默無聞。然而，這段低潮期正是他成長的契機，透過不斷磨練心理抗壓能力，逐步在賽場上找回自信。他學會如何從失敗中學習，並且不斷突破自我。

李洋也分享，如何在面對挫折時運用心理技巧，重新找回競技場上的自我價值；他不僅將揭露自己如何從默默無聞一路走向奧運金牌的心路歷程，還深入討論他在面對壓力與焦慮時的獨特應對策略。對於曾經經歷過漫長低谷期的李洋來說，保持穩定的心態、積極的心態轉換，正是他能夠最終站上奧運最高頒獎台的關鍵。

2屆奧運羽球雙打金牌得主李洋，今天受邀至新竹縣寶山鄉參加「運動心激勵」講座，並分享自己如何從失敗中學習、不斷突破自我的心路歷程。圖／寶山鄉公所提供
2屆奧運羽球雙打金牌得主李洋，今天受邀至新竹縣寶山鄉參加「運動心激勵」講座，並分享自己如何從失敗中學習、不斷突破自我的心路歷程。圖／寶山鄉公所提供
李洋分享，如何在面對挫折時運用心理技巧，重新找回競技場上的自我價值。圖／寶山鄉公所提供
李洋分享，如何在面對挫折時運用心理技巧，重新找回競技場上的自我價值。圖／寶山鄉公所提供

李洋 林郁婷 羽球

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