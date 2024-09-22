永信杯排球／退役球星張建邦號召 球星齊聚力挺老戰友

邁入第51屆的永信杯排球賽，成許多排球人的共同回憶，今年社會男子組更出現一支「明星隊」，正泰建設隊陣中由昔日國家隊成員張建邦、「排壇吳彥祖」莊毅君、「小高」高偉誠、「美女」江天祐、蘇厚禎、陳保宏、「光頭神舉」黃培閎等，「召集人」張建邦說：「想將所學回饋排球界的執行教練歐銘任，是我從小學到大學的同學，就讀苑裡國小時攜手在永信杯拿下隊史全國賽首冠，所以我想用永信杯，做為他回歸排壇的起手式。」

正泰建設隊今天因對手棄權不戰而勝，和陽明交大、麗晨企業廠、豐商明緯營造、晁德益企業、可利X信仰運動、魯西歐咖啡和雲象工程一同挺進社男組8強。

正泰建設隊陣中臥虎藏龍，幾乎都是曾經叱吒風雲的前排球國手及企排看板球星，其中張建邦去年率海洋大學勇奪永信杯大專男子組冠軍，和執行教練歐銘任從苑裡國小、板橋國中、豐原高商到台灣師大都是同班同學，小四那年攜手跨級奪得永信杯五年級男童組冠軍，兩人也是開啟台師大UVL公開男一級13連霸功臣之一。

張建邦國家隊和企排退役後轉入教職，率領北安國中拿下JHVL冠軍，9年前赴海洋大學任教至今；歐銘任退伍後到妻子、前世大運女排國手陳盈孜家經營的印刷公司幫忙，大學時期就取得教練資格的他如今想回苑裡傳承所學，張建邦義不容辭組隊為老友鋪路。