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大陸羽賽／偶像是戴資穎！日本美少女勇闖決賽「銀」恨仍寫紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
宮崎友花。 法新社
宮崎友花。 法新社

上月剛過18歲生日的「日本美少女」宮崎友花，中國大陸公開賽勇闖女單決賽，寫下BWF超級1000賽事最年輕女單決賽選手紀錄，今天雖以17：21、15：21不敵世界排名第5的地主王祉怡，亞軍成績仍寫個人大賽最佳成績，展現日本新一代女單接班人氣勢。

長相甜美、留著俏麗短髮的宮崎友花，2022年世青賽奪下女單金牌，成為日本隊史第4人，青少年世界排名高居首位，過去受訪曾提到我國「一姊」戴資穎是她的偶像。

宮崎友花世青賽封后後，近兩年以成人國際賽為主戰場，BWF超級100、超級300賽事都有奪冠紀錄，世界排名一路上竄，上一站BWF超級500的香港公開賽也闖進4強，超級1000等級的大陸公開賽更在4強進行的「內戰」擊敗前球后山口茜，成為最年輕的超級1000女單決賽選手。

身為大陸公開賽今天5個單項的最年輕選手，世界排名21的宮崎友花面對列第3種子的王祉怡打出威脅性，但在失誤較多下沒能再進一步，讓年長6歲的對手首度在超級1000等級的賽事奪冠，雙手高舉迎接勝利。

大陸公開賽是一年只有4站的超級1000大賽，總獎金200萬美元，5個單項決賽都有地主選手，先登場的女雙更上演內戰，第二場混雙決賽黃東萍／馮彥哲3局逆轉馬來西亞夫妻檔吳塤閥／賴潔敏，第3場女單決賽王祉怡再拍下勝利，讓地主有機會挑戰「五金行」。

山口茜 戴資穎

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