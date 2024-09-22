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射擊／台北國際大獎賽明開戰 地主8名奧運國手捍衛主場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國射擊「一姊」林怡君。圖／射擊協會提供
我國射擊「一姊」林怡君。圖／射擊協會提供

2024年台北國際射擊大獎賽將於明天在公西靶場點燃戰火，這是台灣首度舉辦世界層級的射擊比賽，共有10國140名好手參賽，台灣由今年巴黎奧運定向飛靶銅牌得主李孟遠、奧運五朝元老林怡君領軍，8名奧運射擊國手聯袂出擊。

巴黎奧運結束才1個多月，雖然不少好手目前仍在調整中，但這次台北大獎賽還是有義大利、日本、加拿大、澳洲、沙烏地阿拉伯、馬來西亞、菲律賓、新加坡與泰國等9支外隊與會，不少選手有奧運或世錦賽的資歷。

義大利雖然只派出3名男子不定向飛靶選手參賽，但實力相當強，47歲老將法布里茲（Massimo Fabbrizi）曾在2012年倫敦奧運拿下銀牌，另在世錦賽曾拿下2金1銀；日本山田聰子、吉岡大是2020年東京奧運國手，兩人分別參加女子10公尺空氣手槍與男子25公尺快射手槍。

國際射擊總會（ISSF）技術代表瓦茲（Michael Vaz）表示，過去世界層級的射擊比賽只有「世界盃」和「世錦賽」，由這2大賽的名次決定奧運參賽資格，ISSF為了增加奧運參賽的途徑，6年前開始舉辦「大獎賽」，並設定積分制，選手若無法在世界盃與世錦賽取得較佳的名次，最後還能靠積分排名爭取最後奧運門票。

瓦茲表示，過去大獎賽多半在歐洲舉行，近年中國大陸、日本與韓國都曾申辦大獎賽，如今台北站能順利舉行，對ISSF的發展是一大突破。

台灣曾在2019年舉辦過亞洲盃，但比賽項目僅有空氣槍，這次大獎賽是首次舉辦世界等級的比賽，且大獎賽的參賽項目由主辦城市自行決定，這次台北站幾乎都比照奧運模式，包括手槍、步槍、飛靶，共有15個項目。

明天率先登場的是男子、女子10公尺空氣手槍，另男子、女子不定向飛靶明天先進行預賽，前6名進入後天決賽。台灣今年有余艾玟、劉恆妤2名女將取得巴黎奧運10公尺空氣手槍資格，最後都止步資格賽，2人也將打頭陣為地主捍衛主場。

台灣射擊「一姊」林怡君日前遠赴希臘參加另一項大獎賽，前天才返台，今天就到公西靶場習，明天也將與女子劉宛渝、男子楊昆弼2名奧運國手角逐不定向飛靶，雖然身體仍在調時差，不過林怡君說：「這是台灣第一次辦世界級的比賽，當然希望能把獎牌留下來。」

世錦賽 劉恆妤 林怡君

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