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路跑／號召異位性皮膚炎病友參加 長庚永慶盃4地齊開跑

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
長庚永慶盃路跑，貴賓鳴槍開跑。圖／長庚醫院提供
長庚永慶盃路跑，貴賓鳴槍開跑。圖／長庚醫院提供

2024年長庚永慶盃路跑，今天上午在台北、台中、嘉義和高雄四地展開，主辦單位估計共吸引近4萬人響應，其中台北場就聚集約1.6萬人，主辦單位今年更特別號召異位性皮膚炎病友參加，建議他們在運動後盡快清洗汗液，降低對皮膚的刺激，並保持皮膚的水分，病友也可以放心運動，追求更好的生活。

長庚決策委員會主委程文俊在台北場致詞時表示，長庚永慶盃路跑舉辦目的，在發揚創辦人王永慶先生規律運動與關懷社會的精神，從2010年開始，至今已15年，總參加人次高達41萬人，活動地點也由台北市拓展至全國四地同日開跑，可說是相當有意義的一項活動。跑步具有裝備簡單、場地需求低、隨時隨地可從事等特性，是一個非常符合現代人生活型態的運動選擇，鼓勵大家一起來跑出健康。

台北場賽事於上午6點起跑，由主委程文俊、衛福部政務次長呂建德、常務次長周志浩常、健保署副署長龐一鳴、國健署副署長賈淑麗、立法委員王正旭、總統府第三局副局長吳永祿副、台北市政府衛生局局長黃建華、體育局副局長蔡培林等共同鳴槍後開跑。

台北場分為3公里休閒組及10.5公里競賽組，男、女選手各取優勝前10名，頒發總獎金22萬元。長庚醫院表示，長庚永慶盃路跑不但凝聚長庚人的向心力，也是最受歡迎的員工親子活動，3年前與長庚合作聯盟的台中大里仁愛醫院今年首次加入，讓醫院同仁與中部地區民眾也能跑出健康。

今年長庚永慶盃路跑邀請異位性皮膚炎病友參加，一起跑出健康。圖／長庚醫院提供
今年長庚永慶盃路跑邀請異位性皮膚炎病友參加，一起跑出健康。圖／長庚醫院提供

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