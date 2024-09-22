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新竹之光 19歲舉重小將陳冠伶世青賽摘3金、連破3世界紀錄
曾於世界舉重錦標賽摘下3面金牌的19歲台灣舉重小將陳冠伶，昨天在世界青年舉重錦標賽55公斤級賽事中，以抓舉98公斤，挺舉119公斤，總合217公斤奪下3面金牌，成績更連破3項青年世界、亞洲紀錄。
2024世界青年舉重錦標賽於西班牙舉辦，陳冠伶於台灣時間21日凌晨出戰，她在55公斤賽事中以抓舉98公斤、挺舉119公斤、總和217公斤，三項成績都創下青年世界紀錄，同時也突破她保持的全國紀錄。陳冠伶的抓舉、挺舉成績都遠勝銀牌選手，總和217公斤更是比銀牌的哥倫比亞選手多出25公斤。
陳冠伶表示，每一場的經驗累積下來都是進步的動力，她目標是登上世界大賽頒獎台，如今獲得世青賽的三面金牌，已證明自己的努力與實力，將繼續挑戰2024年舉重世錦賽，期待再拚下更多世界紀錄。
新竹縣長楊文科表示，恭喜陳冠伶再次突破自己的成績，也感謝基層教練們對選手的努力栽培，縣政府不斷支持基層體育發展，投入多項資源包含補助金及獎勵金外，也積極改善運動設施，讓選手們有更優質的環境可以訓練，聽說陳冠伶每個月都會到芎林國中重訓室練抓舉、挺舉，也希望藉由世界級優秀選手的楷模風範，可以帶動竹縣學校競技運動風氣。
新竹縣教育局長楊郡慈表示，新竹縣發展各項體育項目不遺餘力，各項體育賽事的成績也蒸蒸日上，除來自於基層教練的努力培訓，各級學校對體育也大力支持外，竹縣亦投入多項資源，更積極改善運動設施、引入大型賽事、提升運動風氣，讓選手在完整的照顧下，持續站上世界舞台爭取佳績。
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