空手道／亞錦賽18歲蕭芸禎銀恨 教練：很棒的經驗

在中國杭州舉行的2024亞洲空手道錦標賽，台灣18歲小將蕭芸禎今天在女子50公斤級個人對打金牌戰，雖然以0比8落敗銀恨，但教練徐瑋駿強調，這是1次很棒的經驗。

這場亞錦賽是蕭芸禎生涯第2場成人賽事，卻是首場正式錦標賽事，不過她表現得毫不畏懼，一路闖進冠軍戰，才敗給實力、經驗都較豐富的烏茲別克選手阿里馬爾丹諾娃（Gulshan Alimardanova）。

徐瑋駿在接受中央社記者訪問時表示，雖然參賽的目標一定是金牌，但這次以她首度參加正式錦標賽來說，拿到銀牌已經是很棒的經驗。

徐瑋駿透露，「其實我們賽前的目標，就是希望蕭芸禎能專注在每一場比賽的內容，她對比賽的認知、理解能力非常出色，在身體動作的控制上也優於一般同齡的選手，我們非常看好她的未來性。」

徐瑋駿提到，去年從國家隊退下來後，回到母校台北市內湖高中幫忙中華民國空手道協會會長蘇尚志帶隊，因此認識就讀高三的蕭芸禎。

蕭芸禎具有原住民血統，長相清秀，有著大眼睛的她，就讀花蓮花崗國中時才開始接觸空手道，雖然起步較晚，但卻很快展露天賦，剛好她在國中的教練，也是蘇尚志的學生，因此高中選擇北上到內湖高中就讀，延續空手道生涯。

今年8月蕭芸禎入選亞運第1階段培訓隊，因此進入國訓中心，而徐瑋駿也會抽空進入國訓繼續指導。

他提到：「要現在的年輕人放下手機真的不可能，但芸禎很聽得進去我們的建議，賽前或者一些關鍵時間，都能專注在訓練和比賽，大幅減少使用手機的時間，這點真的蠻不容易的。」