拉沃盃／賽程太密集 阿爾卡拉斯抱怨：會被殺死

世界排名第3的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），今年加入拉沃盃歐洲隊，首日賽程雙打賽程上陣，第2日賽程單打出賽更打下歐洲隊單日唯一勝場，但21歲的他卻批評網球賽程的安排，直言「他們會以某種方式殺了我們」。

拉沃盃是阿爾卡拉斯今年第14站比賽，他除在法網和溫布頓登頂，巴黎奧運也打進金牌戰，但帶著銀牌繼續賽季卻在美網第二輪爆冷出局，且是連輸3盤結束今年紐約旅程。

美網後先投入台維斯盃，再到德國柏林參加拉沃盃的阿爾卡拉斯認為，密集賽程對選手是種傷害，「或許他們會以某種方式殺了我們，現在很多好球員都因為傷勢缺席很多比賽。」

今年光是單打場次就50場的「小蠻牛」還透露，有時會因行程表上滿滿的賽事陷入心裡掙扎，「有時你會不想去比賽，我沒說謊，我已經有這樣感受幾次了。」

「有時我感受不到動分，但我也說過很多、很多次，當我能在場上微笑也享受著，我能打出最佳表現，這是繼續激勵我的最佳選項。」第3日拉沃盃將壓軸上陣的阿爾卡拉斯說。

根據ATP規定，世界排名前30的選手，四大賽都必須參加，9場千分等級的名人賽至少要打8站，每年至少還要打4場ATP 500等級、2場ATP 250等級的賽事，若取得年終賽資格也必須與會，台維斯盃在一定條件下可取代一站ATP 500等級的賽事。