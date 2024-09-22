F1搭巨星開唱再現星國魅力 學者：硬體佳語言通助攻

中央社／ 新加坡22日專電
F1新加坡大獎賽登場，周邊活動同樣吸睛，韓團BabyMonster受邀演唱，嗨翻全場。圖中央社提供
F1新加坡大獎賽登場，周邊活動同樣吸睛，韓團BabyMonster受邀演唱，嗨翻全場。圖中央社提供

F1賽事、國際巨星開唱等大型活動在新加坡都看得到。學者分析，新加坡硬體設備多為國際規格，交通方便、語言接軌國際，是友善旅客造訪的條件，也讓大型活動主辦方選擇新加坡。

2024年一級方程式（F1）新加坡大獎賽開跑，來自不同車隊的車手在濱海灣賽道（Marina Bay StreetCircuit）一較高下。新加坡自2008年起舉辦F1賽事，濱海灣街賽道為F1一級方程式第一條夜間競賽用的賽道。

身為東南亞唯一的F1賽事，新加坡大獎賽為該地區的車迷提供了見證頂級賽車的難得機會，更為新加坡帶來上億元的商機。來自泰國的旅客大衛（David）是賓士車隊（Mercedes）的粉絲，特別飛到新加坡觀看F1賽事，他告訴記者，泰國與新加坡距離不遠，而且到新加坡看比賽非常划算，不只能觀賽，還可欣賞到平時很難見到的歌星演唱。

F1新加坡大獎賽登場，周圍同時舉辦演唱會，大型活動不僅拉升票房，更帶動了航空、住宿等領域的商機。圖中央社提供
F1新加坡大獎賽登場，周圍同時舉辦演唱會，大型活動不僅拉升票房，更帶動了航空、住宿等領域的商機。圖中央社提供

另一名來自西班牙的旅客多利（Dolly）則是知名車手阿龍索（Fernando Alonso）鐵粉，他說，最有感的是大型賽事的熱鬧氛圍，「整趟旅行花費不便宜，但非常值得」。

熟悉全球化經濟的李光耀公共政策學院資深研究員丘偉賢（Denis Hew）接受中央社訪問時表示，像是流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）演場會估計帶來的經濟收入約占新加坡第一季國內生產毛額（GDP）的0.2%，而這樣的大型活動不僅拉升票房，更帶動了航空、住宿等領域的商機。

據彭博（Bloomberg）發布的一項訪談經濟學家所做的調查顯示，光在新加坡，泰勒絲從3月2日至9日連辦6場演唱會，預計就能為星國今年第一季帶進2.25億至3億美元。

談及F1，丘偉賢指出，新加坡的賽事有其獨特性，包含夜間舉辦、城市賽的設計等都是特色，成為吸引粉絲到訪的亮點之一。而新加坡硬體設施，例如場館大多為國際級規格，有良好的環境至關重要，從世界排名之首的樟宜機場，到便捷穩定的大眾交通運輸系統都是如此。

F1新加坡大獎賽登場，吸引廣大車迷造訪，許多粉絲戴上車隊符號的帽子或頭飾拍照。圖中央社提供
F1新加坡大獎賽登場，吸引廣大車迷造訪，許多粉絲戴上車隊符號的帽子或頭飾拍照。圖中央社提供

「如果你來看演唱會，或看一場比賽，你很輕鬆就能從A點到B點，而且很安全」。丘偉賢說，英語是共通工具，各個族群之間都有可溝通的管道，友善人們互動的條件造就了國際大型活動選擇新加坡的理由。

全球Web3系列活動「TOKEN2049」在F1登場前幾天舉辦，除了讓各界人士出席展覽、研討會外，還可順道欣賞運動賽事，讓觀光效益能轉化為經貿效益。

F1 樂天

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