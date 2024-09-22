F1／新加坡夜間大獎賽嗨翻濱海灣 觀光旅宿掀熱潮
F1新加坡大獎賽開跑，震耳欲聾的引擎聲響徹雲霄，夜間賽事的絢爛燈光照亮濱海灣，加上演唱會周邊活動可望帶動上億商機，連續3天的賽事期間堪稱新加坡觀光業的大旺季。
2024年一級方程式（F1）新加坡大獎賽20至22日開跑，來自不同車隊的車手在濱海灣賽道（Marina BayStreet Circuit）一較高下。
新加坡自2008年起舉辦F1賽事，濱海灣街賽道為F1一級方程式第一條夜間競賽用的賽道。濱海中心和政府大廈前大草場一帶部分道路為此封路。20日是練習賽、21日是排位賽，22日則是正式賽。
身為東南亞唯一的F1賽事，新加坡大獎賽為該地區的車迷提供了見證頂級賽車的難得機會。記者進入比賽現場實地觀察，強大的燈光系統照亮新加坡濱海灣賽道，模擬白天光線，營造出夜空下的絢爛氛圍。而穿越市中心的賽道，周圍就是最具代表性的地標包含魚尾獅、摩天輪等。
賽道本身結合高速直道和挑戰性彎道，震撼視覺感受就在觀眾眼前上演。賽程經常達2小時，車手必須在極限G力條件下，集中注意力，讓駕車技術和判斷力達到極限，高溫與高濕度更為車手增添挑戰。
不只賽事精彩，周邊活動也相當吸睛，例如中國車手周冠宇紀錄片在金沙會展中心舉辦，吸引粉絲鎖定。
此外，周邊演唱會也讓粉絲為之瘋狂，預計可為新加坡帶來上億元可觀收入。今年演出者包括搖滾樂團共和世代（OneRepublic）、澳洲歌手凱莉米洛（KylieMinogue）、韓團BabyMonster等接力登台。
這樣的大型賽事套票雖然要價不菲，破千新幣的票種仍掀搶購潮，同時帶動周邊酒店訂房熱度，儘管房價上揚，周邊高級酒店在這3天仍近乎一房難求。新加坡濱海賓樂雅酒店經理佘奕榮告訴中央社，今年F1賽事期間的訂房速度比去年還快。
此外，有復古邊車（sidecar）業者推出限定版F1夜間賽道行程，走的路線是賽車經過的地點，不僅能體驗賽車手狂飆時的景色，還有機會近距離觀賞金沙酒店燈光秀。邊車通常加裝在機車車側， 將車輛從二輪變成三輪的樣式，也稱為側車、挎斗或掛邊車。
復古邊車共同創辦人賽門（Simon）表示，在F1期間，預約行程的旅客相當多，「搭邊車」有別於搭乘公車或遊覽車的旅遊方式，可以更貼近社區，在搭車過程中還會不斷被其他遊客拍照，對著自己豎起大拇指，會是一趟很新鮮的體驗。
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