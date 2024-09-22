F1／新加坡夜間大獎賽嗨翻濱海灣 觀光旅宿掀熱潮

F1新加坡大獎賽開跑，震耳欲聾的引擎聲響徹雲霄，夜間賽事的絢爛燈光照亮濱海灣，加上演唱會周邊活動可望帶動上億商機，連續3天的賽事期間堪稱新加坡觀光業的大旺季。

2024年一級方程式（F1）新加坡大獎賽20至22日開跑，來自不同車隊的車手在濱海灣賽道（Marina BayStreet Circuit）一較高下。

F1新加坡大獎賽20日至22日開跑，身為東南亞唯一的F1賽事，為該地區的車迷提供見證頂級賽車的難得機會。圖中央社提供

新加坡自2008年起舉辦F1賽事，濱海灣街賽道為F1一級方程式第一條夜間競賽用的賽道。濱海中心和政府大廈前大草場一帶部分道路為此封路。20日是練習賽、21日是排位賽，22日則是正式賽。

邁凱倫車隊英國車手諾里斯（中），紅牛車隊荷蘭車手維斯塔潘（左）和梅賽德斯車隊英國車手漢密爾頓在比賽後合影。 新華社

身為東南亞唯一的F1賽事，新加坡大獎賽為該地區的車迷提供了見證頂級賽車的難得機會。記者進入比賽現場實地觀察，強大的燈光系統照亮新加坡濱海灣賽道，模擬白天光線，營造出夜空下的絢爛氛圍。而穿越市中心的賽道，周圍就是最具代表性的地標包含魚尾獅、摩天輪等。

從新加坡史丹福瑞士酒店俯拍的F1新加坡大獎賽賽道。 新華社

賽道本身結合高速直道和挑戰性彎道，震撼視覺感受就在觀眾眼前上演。賽程經常達2小時，車手必須在極限G力條件下，集中注意力，讓駕車技術和判斷力達到極限，高溫與高濕度更為車手增添挑戰。

不只賽事精彩，周邊活動也相當吸睛，例如中國車手周冠宇紀錄片在金沙會展中心舉辦，吸引粉絲鎖定。

F1新加坡大獎賽登場，周圍同時舉辦演唱會，大型活動不僅拉升票房，更帶動了航空、住宿等領域的商機。圖中央社提供

此外，周邊演唱會也讓粉絲為之瘋狂，預計可為新加坡帶來上億元可觀收入。今年演出者包括搖滾樂團共和世代（OneRepublic）、澳洲歌手凱莉米洛（KylieMinogue）、韓團BabyMonster等接力登台。

這樣的大型賽事套票雖然要價不菲，破千新幣的票種仍掀搶購潮，同時帶動周邊酒店訂房熱度，儘管房價上揚，周邊高級酒店在這3天仍近乎一房難求。新加坡濱海賓樂雅酒店經理佘奕榮告訴中央社，今年F1賽事期間的訂房速度比去年還快。

F1新加坡大獎賽20日至22日開跑，來自不同車隊的車手在濱海灣街賽道（Marina Bay Street Circuit）一較高下。圖中央社提供

此外，有復古邊車（sidecar）業者推出限定版F1夜間賽道行程，走的路線是賽車經過的地點，不僅能體驗賽車手狂飆時的景色，還有機會近距離觀賞金沙酒店燈光秀。邊車通常加裝在機車車側， 將車輛從二輪變成三輪的樣式，也稱為側車、挎斗或掛邊車。

在2024賽季世界一級方程式賽車錦標賽（F1）新加坡大獎賽排位賽中，邁凱倫車隊英國車手諾里斯奪得桿位，紅牛車隊荷蘭車手維斯塔潘和梅賽德斯車隊英國車手漢密爾頓獲得第二、三名。 新華社

復古邊車共同創辦人賽門（Simon）表示，在F1期間，預約行程的旅客相當多，「搭邊車」有別於搭乘公車或遊覽車的旅遊方式，可以更貼近社區，在搭車過程中還會不斷被其他遊客拍照，對著自己豎起大拇指，會是一趟很新鮮的體驗。