滑輪溜冰／亞運失利曾迷茫 林逸凡「滑」進世錦賽16強證明自己

中央社／ 台北21日電
林逸凡。圖／中華奧會提供
林逸凡。圖／中華奧會提供

歷經亞運失利、奧運積分賽因傷被摒除在複賽名單外，12歲的林逸凡這次世界全項目滑輪溜冰錦標賽成為台灣首位闖進滑板公園賽16強選手，雖無緣決賽，但已讓外界見識她的實力和勇氣。

林逸凡去年以11歲之姿走上杭州亞運舞台，接觸滑板才3年時間的她，成為台灣代表隊年紀最小的女子選手。面對外界的期待以及她給予自身的壓力，年紀尚輕的她或許還待學習調適，後來決賽表現不如預期，以第8名結束首次亞運旅程。

爭取亞運獎牌之路不順遂，林逸凡還來不及喘口氣，又在緊接著登場的羅馬世錦賽遭遇挫敗，一度讓她陷入自我懷疑，也讓一向力挺女兒夢想的父親林建男相當不捨。林建男接受中央社訪問時表示，林逸凡曾有段時間睡前或睡醒想到時都會哭，當時也曾求助運動心理師，協助女兒轉移心情。

逐漸走出亞運陰霾後，懷抱著奧運夢的林逸凡在今年初巴黎奧運積分賽再度遭遇挑戰，好不容易通過預賽考驗，卻因複賽賽前練習與其他選手發生碰撞，因傷被大會判定不適合繼續參賽，爭取奧運積分的機會被迫喊卡，也讓林逸凡難過地直掉淚。

2024世界全項目滑輪溜冰錦標賽在義大利舉行，競賽項目包括滑板，林逸凡過去一年所接受的衝擊和考驗，成為她這次在女子滑板公園賽最大動力來源。

林逸凡資格賽以第7名晉級32強，預賽再以第12名躋身16強之列，雖在16強賽獲得70.85分，排名第14，無緣最終8強決賽，但已為台灣滑板項目締造歷史新頁。林建男指出，賽前設定以32強為目標，林逸凡資格賽就名列第7，「把大家嚇了一跳。」

林建男回憶起今年6月林逸凡在滑板練習時意外受傷，導致副韌帶二級撕裂，他說：「當時逸凡連走路都疼痛，更別提滑板訓練了。即便如此，她在前往美國移地訓練的初期，依然堅持進行基礎訓練，努力維持滑板的腳感。」

面對世界頂尖好手，林逸凡16強賽依舊展現無所畏懼精神，林建男表示：「她掉招之前是做BS Tailslide，她想拚直接進決賽，她挑戰更高難度的BS nosegrind， 我覺得她的精神已經完全感動我了。」

經歷大賽洗禮，林建男也感受到林逸凡變得不同，從過去參賽像是面對考試時的拘謹，到現在帶著笑容迎接每一場賽事，更懂得享受比賽。（編輯：施施）1130921

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