快訊

超噁！住戶「高空拋屎」砸鄰居窗 整棟樓被迫驗DNA抓兇手

缺席同學會…「楚留香」高妙思驚傳離世 親姊證實噩耗

聽新聞
0:00 / 0:00

足球／U20亞洲盃資格賽 中華隊首戰0：1不敵巴林

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
U20亞洲盃資格賽首戰，中華隊在主場不敵巴林隊。圖／中華足球協會提供
U20亞洲盃資格賽首戰，中華隊在主場不敵巴林隊。圖／中華足球協會提供

2025亞足聯U20亞洲盃資格賽B組賽事今天在輔大足球場點燃戰火，地主中華隊在首場比賽與巴林隊在大雨中展開激烈拉鋸，上半場久攻不下的巴林，在比賽第80分鐘靠著阿爾克哈拉法（Khaled Alkhalaf）的大腳射門進球，最終以1：0險勝中華隊。

攸關明年U20亞洲盃會內賽門票的資格賽，中華隊這次與衛冕軍烏茲別克、巴林、柬埔寨、尼泊爾一同分在B組，分組第1名以及10個分組中擇優5個成績最佳的分組第2名將能晉級到明年的會內賽。

而今天中華隊首戰就碰上巴林隊，也將是攸關晉級的重要戰役，儘管過去兩國在各層級的交手中華隊以1勝11敗屈居劣勢，不過今天上半場中華隊卻讓巴林無法有太多有效攻勢，開賽第3分鐘，中華隊在開自由球時葉境均就在門前與巴林球員爆發肢體衝突，不過裁判並未響哨。

上半場雙方都未有太多有效攻勢，其中中華隊距離得分最近的一次機會則是在第42分鐘時，中華隊的角球開到球門左側，高冠宇頭錘遭擋下後，葉境均的門前補腳也未能突破防線，雙方上半場踢完也戰成0：0平手。

下半場巴林隊在第65分鐘於禁區內製造中華隊犯規取得12碼球機會，但在與門將的一對一中，巴林球員卻將球直接踢向右側門柱彈出界外，錯過絕佳進球良機，在死裡逃生後，中華隊接下來幾波攻勢都能瀕臨城下，但也都未能破門。

比賽第80分鐘巴林隊阿爾克哈拉法（Khaled Alkhalaf）禁區外大腳射門，儘管中華隊門將陳瑄廷成功觸球，但球仍是彈進球門，由巴林隊率先破門；第89分鐘陳瑄廷大腳開球後楊朝景獲得一次與門將一對一的機會，但卻遭到巴林隊門將將球擋出門外，錯過追平機會，最終中華隊就以0：1敗下陣來，無緣搶下分組賽首勝。

中華隊

延伸閱讀

Live／U20亞洲盃足球資格賽 中華VS.巴林

足球／U20中華隊匯集年輕好手 教頭盼球員創造自身價值

足球／U20亞洲盃資格賽明開踢 地主中華隊首戰巴林

棒球／世界排名中華隊升上第二 日本穩居第一

相關新聞

足球／大雨打亂U20中華男足攻勢 教練：不是輸球藉口

2025亞足聯U20亞洲盃資格賽B組賽事今天在輔大足球場點燃戰火，中華隊首場比賽於大雨中以0：1不敵巴林隊， 賽後教練黃...

足球／U20亞洲盃資格賽 中華隊首戰0：1不敵巴林

2025亞足聯U20亞洲盃資格賽B組賽事今天在輔大足球場點燃戰火，地主中華隊在首場比賽與巴林隊在大雨中展開激烈拉鋸，上半...

跆拳道／潘奎恩澳洲跆拳道公開賽摘金 蘇柏亞銀恨

從2天前的跆拳道大洋洲主席盃，到今天的澳洲公開賽，潘奎恩連2站都在男子74公斤級摘金，而蘇柏亞睽違4個月再度出賽，在女子...

永信杯排球／豐商跨出9連霸第一步 余清芳第40度參與

第51屆永信杯排球賽今天上午在台中市大甲鐵砧山上的永信運動公園正式開幕，尋求高男組9連霸的豐原高商首役對上麥寮高中，在開...

Live／U20亞洲盃足球資格賽 中華VS.巴林

由亞足聯主辦的U20亞洲盃足球賽，將於2025年2月在中國大陸舉行，本月舉行資格賽，扣除地主國之外將決選參加會內賽15支隊伍，45支參賽隊伍分成9組，每組取戰績第一球隊晉級，戰績第二球隊則擇優5隊；中

首爾女網／吳芳嫺女雙4強止步 詹皓晴與搭檔也傷退

WTA巡迴賽500等級的首爾女網賽，我國今天有兩組人馬在雙打4強賽登場，其中吳芳嫺與中國大陸搭檔蔣欣玗，面對美俄組合美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。