足球／U20亞洲盃資格賽 中華隊首戰0：1不敵巴林

2025亞足聯U20亞洲盃資格賽B組賽事今天在輔大足球場點燃戰火，地主中華隊在首場比賽與巴林隊在大雨中展開激烈拉鋸，上半場久攻不下的巴林，在比賽第80分鐘靠著阿爾克哈拉法（Khaled Alkhalaf）的大腳射門進球，最終以1：0險勝中華隊。

攸關明年U20亞洲盃會內賽門票的資格賽，中華隊這次與衛冕軍烏茲別克、巴林、柬埔寨、尼泊爾一同分在B組，分組第1名以及10個分組中擇優5個成績最佳的分組第2名將能晉級到明年的會內賽。

而今天中華隊首戰就碰上巴林隊，也將是攸關晉級的重要戰役，儘管過去兩國在各層級的交手中華隊以1勝11敗屈居劣勢，不過今天上半場中華隊卻讓巴林無法有太多有效攻勢，開賽第3分鐘，中華隊在開自由球時葉境均就在門前與巴林球員爆發肢體衝突，不過裁判並未響哨。

上半場雙方都未有太多有效攻勢，其中中華隊距離得分最近的一次機會則是在第42分鐘時，中華隊的角球開到球門左側，高冠宇頭錘遭擋下後，葉境均的門前補腳也未能突破防線，雙方上半場踢完也戰成0：0平手。

下半場巴林隊在第65分鐘於禁區內製造中華隊犯規取得12碼球機會，但在與門將的一對一中，巴林球員卻將球直接踢向右側門柱彈出界外，錯過絕佳進球良機，在死裡逃生後，中華隊接下來幾波攻勢都能瀕臨城下，但也都未能破門。

比賽第80分鐘巴林隊阿爾克哈拉法（Khaled Alkhalaf）禁區外大腳射門，儘管中華隊門將陳瑄廷成功觸球，但球仍是彈進球門，由巴林隊率先破門；第89分鐘陳瑄廷大腳開球後楊朝景獲得一次與門將一對一的機會，但卻遭到巴林隊門將將球擋出門外，錯過追平機會，最終中華隊就以0：1敗下陣來，無緣搶下分組賽首勝。