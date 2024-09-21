永信杯排球／豐商跨出9連霸第一步 余清芳第40度參與

第51屆永信杯排球賽今天上午在台中市大甲鐵砧山上的永信運動公園正式開幕，尋求高男組9連霸的豐原高商首役對上麥寮高中，在開幕典禮中擔任運動員宣誓代表的U18國手蔡宗叡，典禮結束後從鐵砧山趕到大安國小，在第二局加入戰局，終場豐商2：0獲勝，和潮州高中、永慶高中、明德高中等隊一同闖過頭關。

高女組尋求衛冕的台中市東山高中這次共組三隊參賽，管理林雍順表示：「這次我們把一軍分成東山高中和臻呈集團兩隊，東山高中打高女組，臻呈集團和以一年級生力軍為主的東山樂晴則角逐社女組。」菜鳥軍東山樂晴開賽首日二連勝，先以2：0勝建國國中，再以2：1勝薄荷綠，臻呈集團直落二勝月半貝才。

中央大學時期就數度參加永信杯排球賽的薄荷綠隊中川小夜子，父親是日本人，媽媽是台灣人，擁有雙重國籍，6歲便隨雙親來台定居的她笑說：「現在我的日文，講得比中文還要爛。」

目前任職科技業的中川小夜子說，因為疫情和工作的關係，中斷了好幾年，去年才重新和永信杯再續前緣，可惜因為賽程安排撞到上班日，大家都要上班，報了名最後忍痛放棄。

中川透露，今年特別揪了沒打過永信杯的朋友一起來參賽，沒想到她們頭一次參加，就遇到啟動雨備方案，沒機會在山上比賽，錯過了鐵砧山最經典的大太陽，不過依然十分特別，留下難忘的經驗。

續寫永信杯全勤紀錄的全國大專體育總會秘書長余清芳，今年第40度以選手（或教練）身分參與永信杯排球賽，步入耳順之年的他坦言，有愈來愈多45歲左右的對手加入戰局，讓社男九人制戰況愈來愈「硬斗」。

不過薑還是老的辣，新航快遞今天連勝兩場，先以21：18、23：21勝台塑新港廠排球社，再以21：15、15：21、21：12勝天博設備。余清芳說：「比賽嘛，當然都想贏，永信杯最重要的意義，就是可以和四散各地的好友齊聚一堂。」