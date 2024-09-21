跆拳道／潘奎恩澳洲跆拳道公開賽摘金 蘇柏亞銀恨
從2天前的跆拳道大洋洲主席盃，到今天的澳洲公開賽，潘奎恩連2站都在男子74公斤級摘金，而蘇柏亞睽違4個月再度出賽，在女子53公斤級決賽輸給沙烏地阿拉伯選手，以銀牌作收。
今年在全大運公開男子74公斤級完成連霸的潘奎恩，這次前往澳洲，3天內參加2場賽事收穫不少，繼大洋洲主席盃登頂後，今天澳洲公開賽勇闖男子74公斤級決賽，並擊敗自家人徐晧祐，收下金牌。
徐晧祐8月才剛當完兵，今年迎接亞錦賽後首戰，他接受中央社訪問時表示，自亞錦賽後就在思考是否要續拚或退休，「因為沒有比賽，訓練的強度就沒有之前來得這麼強，對於這次澳洲比賽的發揮，我覺得很滿意，因為我也升量級，在出發之前也扭到腳，原本是覺得狀況不會很好，但是因為受傷，反而更專注比賽。」
至於剛在9月17日度過26歲生日的蘇柏亞，5月在亞錦賽摘銅後，睽違4個月再度出征國際賽，在通過女子53公斤級前2輪考驗後，4強賽以2比0擊敗今年亞錦賽女子49公斤級金牌、中國選手王肖璐。
蘇柏亞決賽與沙烏地阿拉伯選手阿布塔萊布（Dunya Ali M. Abutaleb）狹路相逢，可惜激戰3回合後落敗，未能報亞錦賽一箭之仇。
另外，台灣男子選手這次澳洲公開賽還稱霸68公斤、80公斤、87公斤量級，分別由黃宇睿、洪俊義、陳亮希獲得金牌。
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