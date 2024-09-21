首爾女網／吳芳嫺女雙4強止步 詹皓晴與搭檔也傷退
WTA巡迴賽500等級的首爾女網賽，我國今天有兩組人馬在雙打4強賽登場，其中吳芳嫺與中國大陸搭檔蔣欣玗，面對美俄組合美國馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）／俄羅斯薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova），最終以3：6、4：6敗下陣來。
今年8月的花旗公開賽曾闖進到決賽的吳芳嫺／蔣欣玗，本周登場的首爾女網賽再度攜手挺進到4強，其中包括在8強賽擊敗日本強敵穗積繪莉／青山修子。
不過今天碰上美俄組合馬蒂內茲／薩姆索諾娃，兩組人馬開賽後就展開激烈的破發大戰，但海峽組合在首盤就3度被對手破發得手，以3：6先讓出首盤。第二盤雙方則是在前8局都保住發球局，但第9局馬蒂內茲／薩姆索諾娃再度展開攻勢，拿下該盤第一次破發，並以6：4收下決賽門票。
至於我國另外一位雙打好手詹皓晴與俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），原先也將在4強賽登場，並遭遇中國大陸張帥／日本加藤未唯，但在比賽開打前台俄組合宣布傷退，同樣無緣爭冠。
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