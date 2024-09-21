舉重／陳冠伶舉重世青賽摘金 IWF主席看好成下個郭婞淳

台灣舉重小將陳冠伶凌晨在世界青年舉重錦標賽女子55公斤級，以抓舉98公斤，挺舉119公斤，總和217公斤橫掃3金，皆破青年世界紀錄，IWF主席賈魯德看好，將成下個郭婞淳。

19歲陳冠伶目前是女子舉重55公斤級全國紀錄保持人，去年世錦賽曾斬獲3面金牌的她，為備受期待的新星，去年杭州亞運初體驗以第4名作收。

陳冠伶當時無緣亞運頒獎台，曾淚灑賽場，所幸她將那次失利轉化為成長的養分，這次在西班牙舉辦的世界青年舉重錦標賽，以抓舉98公斤，挺舉119公斤，總和217公斤，一口氣斬獲3面金牌，且總和成績大幅提升，比去年世錦賽時還進步14公斤。

陳冠伶杭州亞運無緣站上頒獎台。資料照

國際舉重總會（IWF）官網報導，IWF主席賈魯德（Mohammed Jalood）在頒獎典禮結束後特別向陳冠伶祝賀，並看好陳冠伶將成為下一名郭婞淳。

郭婞淳舉重生涯締造不少輝煌成就，為台灣史上首名在奧運連3屆奪牌的選手，奧運累積1金2銅，並擁有5面世錦賽金牌。

談到世青賽表現，陳冠伶接受大會訪問時表示，感謝家人、朋友的支持，幫助她克服傷勢考驗和其他困難。這次在世青賽創造3項青年世界紀錄，她霸氣地說：「我的目標就是要在這裡創造世界紀錄，在巴林也是如此。」

「舉重女神」郭婞淳寫下台灣舉重不朽成就。資料照

2024年舉重世錦賽將於12月在巴林舉行，陳冠伶不僅要稱霸青年級賽場，也將再次挑戰成人級賽事，將在世錦賽力拚衛冕。