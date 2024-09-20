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蕭芸禎空手道亞錦賽首秀一鳴驚人 教練有期許

中央社／ 台北20日電

18歲小將蕭芸禎今天亞洲空手道錦標賽女子50公斤級初試啼聲、闖進決賽，中華民國空手道協會會長、教練蘇尚志讚賞，表現超乎預期，期盼在谷筱霜退役後，蕭芸禎能接棒，延續這個量級榮耀。

蕭芸禎國中二年級開始接觸空手道，國三就奪得全中運國中組銀牌，升上高中後，高二那年終於斬獲全中運生涯首金，並在隔年完成連霸。

今年剛從高中畢業的蕭芸禎，在國手選拔以第1名出線，取得亞錦賽參賽資格，而她展現初生之犢不畏虎精神，在女子50公斤級連過3關，包括在4強賽以5比3擊敗中國選手王俊惠，挺進22日金牌戰，將與烏茲別克選手阿里馬爾丹諾娃（Gulshan Alimardanova）爭金。

值得一提的是，亞錦賽不僅是蕭芸禎首度參賽，還僅是她在成人組第2場國際賽，22日將挑戰自2022年谷筱霜摘金後，再有台灣選手在女子50公斤級登頂。

蕭芸禎高中期間由中華民國空手道協會會長蘇尚志指導，進入國訓中心後，徐瑋駿成為她的教練。蘇尚志接受中央社訪問時表示，蕭芸禎是名全面性運動員，在個人型項目也曾拿過全國賽的獎牌，是協會重點培訓的選手，雖然才大一，但這次在亞錦賽表現超乎預期。

教練徐瑋駿稱讚，蕭芸禎訓練時投入程度與理解力，與同年齡層選手相比，都是相對優秀，而她這次在亞錦賽展現專注度與沉穩的心態，也是她能闖進決賽的關鍵。

徐瑋駿透露，蕭芸禎的夢想是成為世界冠軍，而他則期盼選手能享受每次對戰，並保持自身節奏、操作想要的內容，了解到成敗是一體兩面。

全中運 谷筱霜 阿里

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