快訊

BAC執行長現況曝光！傳捲黎巴嫩爆炸案遭威脅 母透露：受匈牙利當局保護

Fed降息第二日美股未能延續漲勢 早盤三大指數開低後平盤波動

蕭芸禎空手道亞錦賽爭金 辜翠萍挑戰衛冕失利

中央社／ 台北20日電

2024年亞洲空手道錦標賽今天開打，首日進行對打項目，剛升上成人組的蕭芸禎上演驚奇，闖進女子50公斤級金牌戰，至於辜翠萍挑戰女子55公斤級衛冕失利，22日將爭奪銅牌。

台灣空手道代表隊上屆亞錦賽進帳1金3銅，這次由總教練朱慧銘領軍，征戰在中國杭州舉辦的亞錦賽。

上屆亞錦賽為台灣奪得唯一1面金牌的辜翠萍，去年亞運獲得銀牌，這次亞錦賽也是台灣隊奪金希望，可惜女子55公斤級4強賽，以2比6輸給中國選手魏宇純，落入銅牌戰。

至於18歲小將蕭芸禎則在這次亞錦賽竄起，首度參賽就連過3關，並在4強賽以5比3戰勝中國選手王俊惠，晉級女子50公斤級決賽，22日將與烏茲別克選手阿里馬爾丹諾娃（Gulshan Alimardanova）爭奪金牌。

至於去年杭州亞運男子67公斤級銅牌戰失利的石政中，這次亞錦賽將力拚登上頒獎台，22日與男子75公斤級董宥成將各自在銅牌戰奮戰。

在個人對打項目落幕後，明天將輪到對打團體賽登場，而陳肇擎、簡慧萱也將在空手道個人型項目亮相，期盼能站上頒獎台。

亞運 阿里

延伸閱讀

空手道／名古屋亞運培訓隊啟動 辜翠萍亞錦賽拚衛冕

亞洲啦啦隊錦標賽落幕 基隆選手奪2金為台爭光

中職／徐若熙提前關機不投12強賽 絕對必要的保護措施

11國750名選手較勁 鐵人三項亞錦賽暨全國賽冬山河登場

相關新聞

大陸羽賽／鄧淳薫、楊筑云不敵南韓組合 台將賽程落幕

總獎金200萬美元的中國大陸羽球公開賽，唯一闖進到8強的我國女雙組合鄧淳薫／楊筑云，今天遭遇南韓鄭娜銀／金慧貞，最終以1...

排球／永信杯遇雨勢不上山 提早啟動雨備轉至4校開打 

第51屆永信杯排球賽將自明天起正式開打，原本在永信運動公園進行賽事傳統，由於受到熱帶性低氣壓接近影響，中央氣象署預估周末...

電競棒球12強台北資格賽21日開打 力拚總決賽門票

電競棒球12強台北資格賽總決賽於明天在新北電競基地開打，今天舉行賽前抽籤儀式，奪冠大熱門「Hazuremon」尤瑋鍾表示...

LPGA／皇后城錦標賽首輪打出佳績 錢珮芸67桿並列第4

我國巴黎奧運高爾夫球國手錢珮芸，今天在LPGA皇后城錦標賽首輪打出67（－5）桿的佳績，不僅落後領先的南非好手布海（As...

足球／中國世界排名降至91創8年來新低 球迷預言還會再跌

中國男足在世預賽連敗給日本及沙國，引發球迷不滿，根據國際足球總會（FIFA）公布最新一期國家隊排名，中國男足的國際排名從...

足球／U20中華隊匯集年輕好手 教頭盼球員創造自身價值

匯集國內高中聯賽、企業聯賽與旅外好手的U20中華男足隊，明天將在2025亞足聯U20亞洲盃資格賽進行首戰，以地主身份迎戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。