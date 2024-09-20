蕭芸禎空手道亞錦賽爭金 辜翠萍挑戰衛冕失利
2024年亞洲空手道錦標賽今天開打，首日進行對打項目，剛升上成人組的蕭芸禎上演驚奇，闖進女子50公斤級金牌戰，至於辜翠萍挑戰女子55公斤級衛冕失利，22日將爭奪銅牌。
台灣空手道代表隊上屆亞錦賽進帳1金3銅，這次由總教練朱慧銘領軍，征戰在中國杭州舉辦的亞錦賽。
上屆亞錦賽為台灣奪得唯一1面金牌的辜翠萍，去年亞運獲得銀牌，這次亞錦賽也是台灣隊奪金希望，可惜女子55公斤級4強賽，以2比6輸給中國選手魏宇純，落入銅牌戰。
至於18歲小將蕭芸禎則在這次亞錦賽竄起，首度參賽就連過3關，並在4強賽以5比3戰勝中國選手王俊惠，晉級女子50公斤級決賽，22日將與烏茲別克選手阿里馬爾丹諾娃（Gulshan Alimardanova）爭奪金牌。
至於去年杭州亞運男子67公斤級銅牌戰失利的石政中，這次亞錦賽將力拚登上頒獎台，22日與男子75公斤級董宥成將各自在銅牌戰奮戰。
在個人對打項目落幕後，明天將輪到對打團體賽登場，而陳肇擎、簡慧萱也將在空手道個人型項目亮相，期盼能站上頒獎台。
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