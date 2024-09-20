法國巴黎銀行高球賽 梁宜羚睽違9年奪冠

台灣女子職業高爾夫好手梁宜羚在法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽，最終回合靠著延長賽的「再見博蒂」，以2天低於標準2桿的142桿奪冠，拿到睽違9年的職業賽冠軍。

法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽，9月18、19日在大溪高爾夫俱樂部舉行，僅打2回合。

梁宜羚拿下的上一座、也是轉入職業至今唯一的一座冠軍，就是2015年建大輪胎盃冠軍。她坦承之後一度陷入低潮，去年11月臉部更罹患帶狀疱疹，大大影響到她的右眼視力與心情。她透露：「由於我推桿幾乎主要是靠右眼，因此今年上半年比賽可以說只用一隻眼在打球。」

梁宜羚首回合繳出68桿，單獨位居第2，可惜最終回合表現不佳，僅繳出74桿，和賴怡廷、陳依妏、曾楨共4人進入延長賽。

延長賽選在第18洞登場，只有曾楨與梁宜羚順利2桿攻上果嶺，但曾楨7呎博蒂推桿未進，梁宜羚則是瞄準洞口小白球順利應聲進洞，終於如願終結了長達9年的「冠軍乾旱期」。

現年32歲的梁宜羚表示，法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽是她這幾年下來成績相對穩定的賽事，「因此今年再度打延長賽，我告訴自己一洞就把比賽結束。」

今年的法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽，是法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人林素真上任以來首次參與賽事的籌辦。她表示，看到球員的熱情與奮戰不懈的精神深深感動，更覺得連續9年贊助這場比賽，是極有意義的一件事。

剛落幕沒多久的奧運剛好在法國巴黎舉行，林素真看到台灣女子職業好手徐薇淩拿下女子史上最佳的第8名，認為台灣女子高球已經在國際高壇占有一席之地，「更值得我們持續支持這項運動。」