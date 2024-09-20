大陸羽賽／鄧淳薫、楊筑云不敵南韓組合 台將賽程落幕

總獎金200萬美元的中國大陸羽球公開賽，唯一闖進到8強的我國女雙組合鄧淳薫／楊筑云，今天遭遇南韓鄭娜銀／金慧貞，最終以18：21、19：21敗下陣來，無緣4強，我國選手也結束今年所有賽程。

BWF超級1000的大陸羽賽我國好手本周接連遭遇痛擊，包括男單好手王子維、李佳豪，都在16強賽先拿下首局的情況下苦戰3局遭到逆轉，最終僅有女雙的鄧淳薫／楊筑云挺進到8強階段。

而身為台將的最後希望，鄧淳薫／楊筑云今天8強賽則是遭遇第8種子的南韓鄭娜銀／金慧貞，首局前段南韓組合就成功掌握場上局勢，一度取得14：6的大幅領先，儘管台灣組合一度追到僅剩2分差距，但仍是以18：21讓出首局。

第二局鄧淳薫／楊筑云試圖展開反撲，並且在局中一度取得領先，不過在19：18領先時，南韓組合卻在關鍵時刻打出3：0的關門攻勢，順利搶下4強賽門票，在鄧淳薫／楊筑云止步於8強後，台將賽程也全數落幕。