電競棒球12強台北資格賽21日開打 力拚總決賽門票

電競棒球12強台北資格賽總決賽於明天在新北電競基地開打，今天舉行賽前抽籤儀式，奪冠大熱門「Hazuremon」尤瑋鍾表示，會努力爭取進入最終總決賽的機會。

電競棒球12強是採用「實況野球」遊戲，明天台北站的6名選手分為2組，小組循環賽後取前2名進行4強交叉決賽，打進冠軍戰的2名選手，就能代表台灣參加11月2、3日舉行的地區資格賽，並有機會在11月下旬前進日本參加由世界棒壘球總會舉辦的ePremier12電競棒球12強參。

2021年開始世界棒壘球總會（WBSC）為了發展棒球電子競技，與日本遊戲商KONAMI積極推動將WBSC eBASEBALL：POWER PROS作為電競棒球指定項目，讓世界各地棒球遊戲的愛好者，能夠透過電子競技一較高下。

剛拿下2023年WBSC總決賽第3名的尤瑋鍾在接受中央社記者訪問時表示，平時都要透過線上對戰提升自己的技術層面，並且瞭解其他國外選手的策略。

他強調，實況野球的遊戲節奏很快，賽前的生理和心裡狀態一定要準備好，這款遊戲擬真性很高，每個人的棒球思維都能自由展現，「我常笑說，玩超過幾十年的玩家，應該都有機會當棒球教練。」

尤瑋鍾指出，台灣的棒球人口多、球迷也多，電競棒球是可以發展的項目，「尤其2025年國際奧會也有很大機率會舉辦首屆電競奧運會，實況野球基本上一定會入選，很適合努力推廣。」

尤瑋鍾笑說：「我小時候就是日本職棒迷，加上這款遊戲也是日本推出已經30週年了，玩起來也特別有感情。」