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LPGA／皇后城錦標賽首輪打出佳績 錢珮芸67桿並列第4

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
錢珮芸。 法新社
錢珮芸。 法新社

我國巴黎奧運高爾夫球國手錢珮芸，今天在LPGA皇后城錦標賽首輪打出67（－5）桿的佳績，不僅落後領先的南非好手布海（Ashleigh Buhai）僅有2桿，也與今年奧運金牌高寶璟（Lydia Ko）、現任球后柯達（Nelly Korda）等人一同並列第4名。

今年巴黎奧運首度披上國家隊戰袍的錢珮芸，最終以並列第18名的佳績作收，不過在回到職業賽場後，錢珮芸近3站表現並不如預期，不過在本周登場、總獎金200萬美元的皇后城錦標賽中，錢珮芸也連兩年都打出不錯的開局表現。

在今天的首輪賽事中，錢珮芸共抓下5鳥吞下0柏忌，以67桿成績繳卡，同桿數的還包括巴黎奧運金牌高寶璟、球后柯達等7位選手，至於前3名則為南非選手布海以65桿取得領先，泰國選手提蒂卡（Jeeno Thitikul）、中國大陸選手劉豔則是以1桿之差緊追在後。

錢珮芸本賽季曾兩度以前10名成績作收，其中包括5月份的高知特創辦人盃以並列第4名作收，為個人本季最佳成績，至於7月份的愛維養錦標賽她則是以並列第7名作收。

至於我國另外5名參賽選手，另一名奧運國手徐薇淩以70桿並列第35名，程思嘉73桿並列第83名，李旻以74桿並列第103名，侯羽桑和曾雅妮則以75桿並列121名，後4人目前都在預測晉級線外。

錢珮芸 高寶璟 高爾夫

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