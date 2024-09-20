足球／U20中華隊匯集年輕好手 教頭盼球員創造自身價值

匯集國內高中聯賽、企業聯賽與旅外好手的U20中華男足隊，明天將在2025亞足聯U20亞洲盃資格賽進行首戰，以地主身份迎戰強敵巴林，總教練黃正宗坦言，儘管這次B組賽事強敵環伺，但中華隊球員也展現相當的企圖心，他也鼓勵球員努力創造自身價值。

今年U20亞洲盃資格賽中華隊與衛冕軍烏茲別克、巴林、柬埔寨和尼泊爾分在同組，除了分組第一名能直接晉級會內賽外，10個分組中的5個成績擇優分組第2名也能取得明年會內賽參賽權，但中華隊要從分組脫穎而出，挑戰不小。

不過這次中華隊陣中同樣匯集了國內外的年輕好手，包括旅外的葉境均，以及去年東亞青年運動會冠軍班底的張承揚、陳瑄廷、楊晨穎等人，其中葉境均、陳瑄廷、楊晨穎等7人日前還剛從成人國家隊集訓歸隊，狀況調整得相當不錯。

中華隊總教練黃正宗表示，儘管球員第一次以地主身份出賽難免緊張，但期待與興奮之情更是大於緊張，「我們從去年就開始徵召高中聯賽選手，今年又加入國內聯賽和旅外選手，經過長時間的集訓後，都有不錯表現，8月份我們也到日本集訓，球員狀況都很不錯。」

黃正宗坦言，儘管這次分組賽強敵環伺，但中華隊在情蒐完整的情況下，目標仍是全力搶勝，也期待球員在面對強敵的挑戰時，不要輕易被對手帶走節奏，並透過小組配合建構攻勢，「我跟球員說壓力是一定會有，但要把它轉為動力，努力創造自己的價值，讓國外教練看到，創造更多旅外機會。」