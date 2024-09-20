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2024衝浪滑板公開賽下月12日競技 報名至10月4日截止

中央社／ 新北20日電
2024衝浪滑板公開賽10月12日將在中角國小登場，是國內少數以衝浪滑板項目提供高額獎金的現場直播賽事，開放報名至10月4日止。圖為2023新北衝浪滑板公開賽選手競賽情形。（新北教育局提供）
2024衝浪滑板公開賽10月12日將在中角國小登場，是國內少數以衝浪滑板項目提供高額獎金的現場直播賽事，開放報名至10月4日止。圖為2023新北衝浪滑板公開賽選手競賽情形。（新北教育局提供）

新北市教育局今天表示，2024衝浪滑板公開賽將於10月12日在中角國小登場，是國內少數以衝浪滑板項目提供高額獎金現場直播賽事，開放報名至10月4日止，有意選手可把握時間。

教育局發布新聞表示，參與首屆衝浪的中角國小學生王亭雲分享說，二年級開始參加學校衝浪滑板社團，很喜歡衝浪滑板運動，在教練的鼓勵下參賽，與不同縣市選手競技，感到很興奮。

金山高中學生徐瑾嫻也分享比賽經驗，平常都是和哥哥一起搭公車到中角國小的滑板場練習，賽前掌握每個招式都順暢熟練，隨後把握上場時間，發揮最高實力。

教育局說，上屆U-12冠軍是來自貢寮區福隆國小的學生黃樂海，他表示，爸爸從小教自己衝浪滑板和衝浪，平常都是一個人練習，很高興能與年紀相同的選手一起比賽。

教育局說，評分標準採晉級制，賽事公開男子、公開女子組上限分別為32人，及U-12組（不分性別）16人； 公開男女子組晉級賽的預賽，會取16名晉級複賽，複賽再取8名晉級準決賽，最後準決賽前4強晉級決賽。

U-12組晉級賽，預賽取8名晉級準決賽，準決賽以4名進入最後總決決賽。活動報名截止時間為10月4日晚上11時59分，報名網站為「2024新北衝浪滑板公開賽」。

新北市教育局20日表示，2024衝浪滑板公開賽將於10月12日在中角國小登場，開放報名至10月4日止，有意選手可把握時間。圖為2023新北衝浪滑板公開賽精彩回顧。（新北教育局提供）
新北市教育局20日表示，2024衝浪滑板公開賽將於10月12日在中角國小登場，開放報名至10月4日止，有意選手可把握時間。圖為2023新北衝浪滑板公開賽精彩回顧。（新北教育局提供）

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