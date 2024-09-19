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大陸羽賽／王子維、李佳豪都遭逆襲 8強只剩一組台將

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
王子維。報系資料照
王子維。報系資料照

總獎金200萬美元的中國大陸羽球公開賽，近期狀況不錯的我國男單好手李佳豪，今天在16強賽遭遇日本名將奈良岡功大，在生涯前兩次對決都屈居下風的情況下，李佳豪今天首局雖然成功壓制對手，但最終仍是以21：15、10：21、13：21敗下陣來，無緣8強賽。

BWF超級1000的大陸公開賽今天進行16強賽程，不過我國好手卻一一遭到擊落，僅有女雙鄧淳薫／楊筑云擊敗日本女雙志田千陽／松山奈未順利晉級，包括男單一哥周天成、女單宋碩芸都吞下敗仗。

至於我國「羽球王子」王子維今天在16強賽則是遭遇勁敵日本渡邊航貴，雙方生涯前4度交手都由渡邊航貴拿下勝利，不過今天王子維卻打出絕佳開局，以21：14先下一局，但接下來兩局渡邊航貴卻展開反撲，以21：12、21：10逆轉勝出，王子維則是止步於16強。

而壓軸登場的男單好手李佳豪，今天則是碰上世界排名第6名的去年世錦賽銀牌奈良岡功大，李佳豪同樣在首局以21：15先拿下，不過接下來兩局也遭到奈良岡功大逆襲，以10：21、13：21敗下陣來，明天8強我國將僅剩下女雙鄧淳薫／楊筑云將繼續奮戰。

李佳豪 王子維 羽球

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