快訊

出動10車26人趕赴搶救！高雄二手商店火警 火舌竄出無人傷亡

黎巴嫩呼叫器爆炸案…國安站搜索BAC在台辦事處 承租人現身士檢複訊

呼叫器誰生產？匈牙利媒體揭露「真正經手公司」 保加利亞將出手調查

跆拳道／潘奎恩穩定中求突破 大洋洲主席盃摘金

中央社／ 台北19日電
潘奎恩(左)。資料照(大專體總)
潘奎恩(左)。資料照(大專體總)

歷經世錦賽等大賽磨練，來自彰化師範大學的潘奎恩表現更加沉穩，今天在跆拳道大洋洲主席盃男子74公斤級決賽，以2比0擊敗去年世錦賽銅牌、澳洲選手塞伊拉諾維奇，拿下金牌。

潘奎恩從2022年世錦賽初體驗一輪遊後，去年再戰世錦賽闖進32強，帶著這些國際賽經驗，他今年在全大運公開男子74公斤級完成連霸。

過去在場上少了些霸氣的潘奎恩，也開始有了改變，教練蘇泰源接受中央社訪問時表示，潘奎恩見過世面後，表現越來越穩定，穩定中也一直在突破。

蘇泰源表示，潘奎恩是名很乖的選手，且自我要求高，他反而要適時提醒潘奎恩慢下來、不要想太多。

潘奎恩本週前往澳洲參加2站賽事，首站大洋洲主席盃就闖進決賽，以直落2戰勝今年曾代表澳洲參加巴黎奧運的塞伊拉諾維奇（Leon Sejranovic），對手還是去年世錦賽銅牌得主。

除了潘奎恩外，簡俊仁則在男子87公斤級獲得金牌。

潘奎恩近年來在63公斤級、68公斤級、74公斤級等量級之間遊走，蘇泰源認為，潘奎恩未來若要挑戰奧運量級68公斤級，還必須多磨練，多跟不同類型選手實戰，累積經驗。

世錦賽 全大運 跆拳道

延伸閱讀

聯合國決議以色列撤離加薩約旦河西岸 澳洲投棄權票

拳擊／世界拳擊聯盟首屆世錦賽 2025年在利物浦登場

奧運跆拳道首金、羽球二連霸在台北市立大學 北市大成為奧運金牌搖籃

滑輪溜冰／張宥心世錦賽摘金 中華隊世界運動會拚滿額門票

相關新聞

酸李洋和林郁婷代言麻將遊戲沒質感 經紀人反擊：慎選律師

巴黎奧運金牌得主李洋和林郁婷代言麻將遊戲「明星3缺1」，引發部分網友批評。對此李洋和林郁婷經紀人吳宜倫發布6點聲明，回應外界質疑。 吳宜倫為全台著名清晨盃羽球賽創辦人吳文達孫女，家族經營勝光鋼管

大陸羽賽／王子維、李佳豪都遭逆襲 8強只剩一組台將

總獎金200萬美元的中國大陸羽球公開賽，近期狀況不錯的我國男單好手李佳豪，今天在16強賽遭遇日本名將奈良岡功大，在生涯前...

跆拳道／潘奎恩穩定中求突破 大洋洲主席盃摘金

歷經世錦賽等大賽磨練，來自彰化師範大學的潘奎恩表現更加沉穩，今天在跆拳道大洋洲主席盃男子74公斤級決賽，以2比0擊敗去年...

首爾女網／先丟首盤後逆轉勝 詹皓晴挺進女雙4強

我國女雙好手詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），今天在WTA 500等級的首爾女網...

排球／邁向第2個50年 永信盃21日鐵砧山開打 

台灣排球史上規模最大的戶外排球賽「永信杯全國排球錦標賽」今年將邁入第51屆賽事，在2023年跨過半世紀的第50屆賽事之後...

學校體育傳炬獎名單揭曉 許淑慧、王沁芳深耕基層獲獎

體育署今天公布「113年度教育部體育署學校體育傳炬獎」獲獎名單，並邀請獲獎的許淑慧及王沁芳分享於基層推展柔道教育的心得，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。