跆拳道／潘奎恩穩定中求突破 大洋洲主席盃摘金

歷經世錦賽等大賽磨練，來自彰化師範大學的潘奎恩表現更加沉穩，今天在跆拳道大洋洲主席盃男子74公斤級決賽，以2比0擊敗去年世錦賽銅牌、澳洲選手塞伊拉諾維奇，拿下金牌。

潘奎恩從2022年世錦賽初體驗一輪遊後，去年再戰世錦賽闖進32強，帶著這些國際賽經驗，他今年在全大運公開男子74公斤級完成連霸。

過去在場上少了些霸氣的潘奎恩，也開始有了改變，教練蘇泰源接受中央社訪問時表示，潘奎恩見過世面後，表現越來越穩定，穩定中也一直在突破。

蘇泰源表示，潘奎恩是名很乖的選手，且自我要求高，他反而要適時提醒潘奎恩慢下來、不要想太多。

潘奎恩本週前往澳洲參加2站賽事，首站大洋洲主席盃就闖進決賽，以直落2戰勝今年曾代表澳洲參加巴黎奧運的塞伊拉諾維奇（Leon Sejranovic），對手還是去年世錦賽銅牌得主。

除了潘奎恩外，簡俊仁則在男子87公斤級獲得金牌。

潘奎恩近年來在63公斤級、68公斤級、74公斤級等量級之間遊走，蘇泰源認為，潘奎恩未來若要挑戰奧運量級68公斤級，還必須多磨練，多跟不同類型選手實戰，累積經驗。