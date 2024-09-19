首爾女網／先丟首盤後逆轉勝 詹皓晴挺進女雙4強

我國女雙好手詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），今天在WTA 500等級的首爾女網賽於女雙8強賽登場，出戰日本好手二宮真琴／保加利亞托莫娃（Viktoriya Tomova），雙方在三盤大戰後由詹皓晴／庫德梅托娃以5：7、6：3、12：10逆轉勝出，挺進到4強賽。

詹皓晴／庫德梅托娃這次首爾女網賽名列女雙第一種子，在日前16強以直落二輕取對手後，今天的第二輪賽事卻遭遇苦戰，面對日本與保加利亞組合二宮真琴／托莫娃，在首盤開打後就與對手展開破發大戰，在前8局賽事中雙方都僅成功保發1局，但在關鍵第11局二宮真琴／托莫娃把握住機會第4度破發得手後再保發，以7：5先下一城。

不過第二盤台俄組合展開反撲，在第6、8局兩度破發得手，以6：3扳平戰局，比賽也進入超級搶十，詹皓晴／庫德梅托娃一度以4：8落後，不過接下來兩人連得9分率先取得賽末點，儘管前2個賽末點都遭到對手化解，但最終仍是以12：10勝出，繼吳芳嫺與中國大陸搭擋蔣欣玗後，同樣闖進到4強賽。