Live／U20亞洲盃足球資格賽 中華VS.巴林

由亞足聯主辦的U20亞洲盃足球賽，將於2025年2月在中國大陸舉行，本月舉行資格賽，扣除地主國之外將決選參加會內賽15支隊伍，45支參賽隊伍分成9組，每組取戰績第一球隊晉級，戰績第二球隊則擇優5隊；中華隊(世界排名166)分配在B組與烏茲別克(世界排名60)、巴林(世界排名76)、尼泊爾(世界排名176)、柬埔寨(世界排名180)採循環賽方式競逐爭取出線機會，台灣爭取到這個分組在輔大足球場比賽，期待打出佳績。

全部賽程如下：

U20亞洲盃本月展開資格賽。亞足聯官網

U20亞洲盃資格賽 中華男足21日主場首戰巴林

2025年亞足聯U20亞洲盃資格賽明天起將在輔仁大學足球場登場，中華隊首戰迎戰巴林隊，總教練黃正宗表示，球員已經做好準備，希望首戰就能旗開得勝，有個好的開始。

U20亞洲盃資格賽共有45支球隊參賽，分為10組，中華隊與衛冕軍烏茲別克、巴林、柬埔寨及尼泊爾被分在B組，取各組第1名和5支戰績最好的第2名晉級。

中華男足這次在主場首戰對手為巴林，儘管中華隊在各個層級面對西亞球隊都處於劣勢，戰績1勝11敗，但藍翼軍團已做好準備。黃正宗出席賽前記者會接受聯訪時表示，教練團已針對巴林戰術系統做全面情蒐，在練習時讓球員熟悉對手踢法，期盼首戰就能旗開得勝，有個好的開始。

中華隊過去在成人級的亞洲盃資格賽曾以2比1擊退巴林，這次在U20的賽事能否再次搶勝，台灣選手表現備受期待。黃正宗表示，近期球員觀看烏茲別克、巴林隊影片，選手也對自身有信心，認為有機會與對方對抗。

黃正宗稱讚，這批選手抗壓性不錯、企圖心強，期待能在場上勇於發揮，打出屬於球隊的節奏和球風。

巴林、柬埔寨之前都曾赴泰國移地訓練，中華隊也在8月前往日本移訓，備戰亞洲盃資格賽。黃正宗提到，陣中還有7名選手在9月曾跟隨成人國家隊集訓，透過近距離觀摩其他資深球員，相信從中獲益不少。

U20亞洲盃資格賽B組賽事21日起至29日將在輔仁大學足球場進行，中華21日首戰出戰巴林，23日、27日分別與尼泊爾、烏茲別克交手，29日分組賽最終戰將對戰柬埔寨。(中央社)