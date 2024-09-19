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排球／邁向第2個50年 永信盃21日鐵砧山開打 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

台灣排球史上規模最大的戶外排球賽「永信杯全國排球錦標賽」今年將邁入第51屆賽事，在2023年跨過半世紀的第50屆賽事之後，今年將開始邁向下一個五十年，因此要以全新的開始，和所有排球人一起大步邁進、迎向未來，所以定下「BRAND NEW START大膽邁進」的口號，再次出發。

第51屆永信杯排球賽按照往例仍舊選在台中市大甲區鐵砧山永信運動公園舉行，賽事最大的特色在於今年新增社男甲組，並且有四支企業排球聯賽的隊伍報名參賽，全主力陣容，也將會是永信杯戰場上最高實力的對決，讓國內的排球迷們在聯賽開打前就能先睹為快。

今年賽事期間，在第1、第2球場所有賽事都將提供網路轉播服務，讓所有的排球迷都能即時掌握最新賽況。

總計今年永信杯一共有15組、總計354支隊伍報名參賽，大會將於9月21日上午於永信運動公園舉行開幕典禮，典禮結束過後隨即展開正式賽程，敬邀媒體先進前來採訪，一起見證第51屆永信杯排球賽的開打，共同見證歷史。  

本屆永信杯因葡萄桑颱風外圍雲系影響，於賽事期間天氣較不穩定，可能有較大雨勢發生的機率，若雨勢影響賽程進行，大會將啟動雨天備案，並即時公告於永信杯官網、FB、排協官網及台中市府官網，敬請各隊留意相關公告。

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