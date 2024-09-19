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空手道／名古屋亞運培訓隊啟動 辜翠萍亞錦賽拚衛冕

中央社／ 台北19日電
辜翠萍於杭州亞運獲得銀牌。圖／中華奧會提供
辜翠萍於杭州亞運獲得銀牌。圖／中華奧會提供

2024年亞洲空手道錦標賽明天將在中國浙江省杭州市揭開序幕，台灣隊這次以名古屋亞運培訓隊為主體參賽，上屆亞錦賽摘金的辜翠萍將尋求女子55公斤級衛冕。

台灣空手道代表隊這次由總教練朱慧銘領軍出征，參加在杭州舉辦的亞錦賽，賽事安排在臨平體育中心體育館進行，與去年杭州亞運都是使用的相同的場館。

台灣隊上屆亞錦賽斬獲1金3銅，唯一1面金牌就是由辜翠萍拿下，今年將尋求衛冕，而她去年曾闖進杭州亞運女子55公斤級金牌戰、帶回銀牌，這次重返杭州，將力拚登頂。

個人對打項目將在明天開打，中華民國空手道協會副秘書長楊德華今天接受中央社訪問時，除了看好辜翠萍表現外，也點名男子67公斤級石政中有機會登上頒獎台。

值得注意的是，今年在全中運完成衛冕的空手道新星蕭芸禎，在國手選拔以第1名之姿出線，這次將代表台灣參戰女子50公斤級，在谷筱霜退役後，朱慧銘期待，展現新人新氣象。

楊德華指出，目前已啟動2026名古屋亞運空手道培訓計畫，將分4階段進行，今年亞錦賽就是以亞運培訓隊為主體參賽，而2025年亞錦賽將會是重點，暫定5月登場，屆時將決定男、女子組亞運參賽量級。

亞運 全中運 谷筱霜

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