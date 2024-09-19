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酸李洋和林郁婷代言麻將遊戲沒質感 經紀人反擊：慎選律師

聯合新聞網／ 綜合報導
李洋（左）、林郁婷（右）。 中央社
李洋（左）、林郁婷（右）。 中央社

巴黎奧運金牌得主李洋林郁婷代言麻將遊戲「明星3缺1」，引發部分網友批評。對此李洋和林郁婷經紀人吳宜倫發布6點聲明，回應外界質疑。

吳宜倫為全台著名清晨盃羽球賽創辦人吳文達孫女，家族經營勝光鋼管集團，目前由其父親吳俊彥負責公司營運，吳俊彥一家人對台灣羽球運動相當投入，目前交棒女兒吳宜倫延續對羽球運動付出。吳宜倫現在擔任清晨盃主辦單位全民羽球協會理事長，2020年為照顧較不受人重視的運動選手，才特別開設公司擔任李洋、王齊麟經紀人，今年再為奧運拳擊金牌林郁婷經紀，而吳宜倫兩個兒子陳子睿、陳子亦目前也是羽球選手。

日前針對李洋、林郁婷代言麻將手遊律師林智群批評，李洋和林郁婷代言麻將遊戲沒質感且觀感不佳，呼籲他們慎選經紀人。對此吳宜倫不僅將代言費用全數捐出公益團體，還發文表示，「這2天看完一堆報導，也在社群被輪番罵了一輪，不過我還是不覺得代言明星3缺1有什麼問題。」

1.麻將已經算是台灣國粹，不分老少不分職業大家都在玩，所以是打麻將的人形象都不佳，還是可以打但不能代言？

2.遊戲公司是上市公司，品質信譽都有一定的保障，說這個遊戲low，每天還是有60萬人上線，是這遊戲low？還是這60萬人low?還是只有代言人low呢？

3.明星三缺一單純只是遊戲，也沒有賭博問題，合法的事為何不能做？

4.為何藝人可以代言，選手代言就是有損形象？況且我覺得聲音和角色都可愛極了😍

5.能夠代言這個遊戲相對的也表示知名度夠高，今天他們靠著自己的努力和成就讓廠商看中，總比跟此事無關，靠著評論此事蹭知名度的人有本事吧！

6.有這個能力賺到這筆代言費，又能做自己想做的公益，不是一舉兩得嗎？

#慎選律師🙄

#四寶3缺1🤣

李洋 林郁婷

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