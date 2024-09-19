酸李洋和林郁婷代言麻將遊戲沒質感 經紀人反擊：慎選律師

巴黎奧運金牌得主李洋和林郁婷代言麻將遊戲「明星3缺1」，引發部分網友批評。對此李洋和林郁婷經紀人吳宜倫發布6點聲明，回應外界質疑。

吳宜倫為全台著名清晨盃羽球賽創辦人吳文達孫女，家族經營勝光鋼管集團，目前由其父親吳俊彥負責公司營運，吳俊彥一家人對台灣羽球運動相當投入，目前交棒女兒吳宜倫延續對羽球運動付出。吳宜倫現在擔任清晨盃主辦單位全民羽球協會理事長，2020年為照顧較不受人重視的運動選手，才特別開設公司擔任李洋、王齊麟經紀人，今年再為奧運拳擊金牌林郁婷經紀，而吳宜倫兩個兒子陳子睿、陳子亦目前也是羽球選手。

日前針對李洋、林郁婷代言麻將手遊律師林智群批評，李洋和林郁婷代言麻將遊戲沒質感且觀感不佳，呼籲他們慎選經紀人。對此吳宜倫不僅將代言費用全數捐出公益團體，還發文表示，「這2天看完一堆報導，也在社群被輪番罵了一輪，不過我還是不覺得代言明星3缺1有什麼問題。」