酸李洋和林郁婷代言麻將遊戲沒質感 經紀人反擊：慎選律師
巴黎奧運金牌得主李洋和林郁婷代言麻將遊戲「明星3缺1」，引發部分網友批評。對此李洋和林郁婷經紀人吳宜倫發布6點聲明，回應外界質疑。
吳宜倫為全台著名清晨盃羽球賽創辦人吳文達孫女，家族經營勝光鋼管集團，目前由其父親吳俊彥負責公司營運，吳俊彥一家人對台灣羽球運動相當投入，目前交棒女兒吳宜倫延續對羽球運動付出。吳宜倫現在擔任清晨盃主辦單位全民羽球協會理事長，2020年為照顧較不受人重視的運動選手，才特別開設公司擔任李洋、王齊麟經紀人，今年再為奧運拳擊金牌林郁婷經紀，而吳宜倫兩個兒子陳子睿、陳子亦目前也是羽球選手。
日前針對李洋、林郁婷代言麻將手遊律師林智群批評，李洋和林郁婷代言麻將遊戲沒質感且觀感不佳，呼籲他們慎選經紀人。對此吳宜倫不僅將代言費用全數捐出公益團體，還發文表示，「這2天看完一堆報導，也在社群被輪番罵了一輪，不過我還是不覺得代言明星3缺1有什麼問題。」
1.麻將已經算是台灣國粹，不分老少不分職業大家都在玩，所以是打麻將的人形象都不佳，還是可以打但不能代言？
2.遊戲公司是上市公司，品質信譽都有一定的保障，說這個遊戲low，每天還是有60萬人上線，是這遊戲low？還是這60萬人low?還是只有代言人low呢？
3.明星三缺一單純只是遊戲，也沒有賭博問題，合法的事為何不能做？
4.為何藝人可以代言，選手代言就是有損形象？況且我覺得聲音和角色都可愛極了😍
5.能夠代言這個遊戲相對的也表示知名度夠高，今天他們靠著自己的努力和成就讓廠商看中，總比跟此事無關，靠著評論此事蹭知名度的人有本事吧！
6.有這個能力賺到這筆代言費，又能做自己想做的公益，不是一舉兩得嗎？
#慎選律師🙄
#四寶3缺1🤣
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言