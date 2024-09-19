大陸羽賽／與翁泓陽苦戰83分鐘 周天成遭逆轉無緣8強

總獎金200萬美元的中國大陸羽球公開賽，我國男單一哥周天成今天在16強賽面臨地主好手翁泓陽的挑戰，儘管首局率先拿下，仍在苦戰83分鐘後以22：20、18：21、15：21敗下陣來，無緣8強。

周天成與世界排名25的翁泓陽過去曾兩度碰頭且各拿下一勝，其中包括今年亞錦賽32強賽，周天成在首局打完以21：16拿下後，翁泓陽就因傷退賽，也拿下對戰首勝。

兩人今天再度碰頭，首局開打後周天成雖然一度以4：8落後，不過在重新停整後，局中回敬一波7：0攻勢逆轉，但局末翁泓陽再靠著周天成幾次回球失誤，追到20：20平手，其中包括化解1個局點，但關鍵時刻周天成的扣殺也讓翁泓陽回拍掛網，在再度拿下局點後周天成也對著場邊振臂怒吼，並靠著翁泓陽的網前判斷失誤吊球得分，以22：20先下一城。

第2局兩人持續拉鋸戰，這次翁泓陽在局中開始就一路領先，並以21：18扳平戰局，比賽進入決勝局後，周天成雖然在該局前段取得6：3領先，但隨即遭到翁泓陽逆轉戰局，甚至是以9分之差落後，儘管周天成一度追到2分差距，但局末也出現氣力放盡的狀況，在一次救球後倒臥在場上，最終翁泓陽也以21：15勝出，搶下8強賽門票。