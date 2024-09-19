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網球／看好約克維奇再奪大滿貫 費德勒：明年澳網很有趣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「瑞士特快車」費德勒是拉沃盃大使。 路透
「瑞士特快車」費德勒是拉沃盃大使。 路透

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）是拉沃盃的重要推手，兩年前也選擇在拉沃盃退役，不過高掛球拍後仍活躍網壇，還有拉沃盃大使身分，他形容仍參與網壇事務讓他避免像是「外星人」。

拉沃盃本周將在德國柏林登場，身為賽會大使，43歲的費德勒受訪時透露，很高興退役後仍參與一些賽事，讓他感覺仍是球場的一份子，仍能找到歸屬感。

「我不覺得像個外星人，這是很好的事情，因為你可以很快感受到這感覺，人們和球員會問『你怎麼在這？』，你會覺得『對啊。如果繼續談論這些，我就不會回來了』。」費德勒表示，目前狀況仍讓自己感到十分舒服自在，畢竟當你明白不需要在巡迴賽時，待在家裡肯定會更輕鬆。

費德勒看好約克維奇還是保有大滿貫奪冠競爭力。 路透
費德勒看好約克維奇還是保有大滿貫奪冠競爭力。 路透

身為最早退役的「三巨頭」成員，費德勒也是今年唯一會出現在拉沃盃場邊的身影，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）因傷退出今年賽事，塞爾維亞名將約克維奇（Rafael Nadal）也沒與會，不過今年包辦法網和溫布頓冠軍的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）將代表歐洲隊和世界隊分庭抗禮。

帶著20座大滿貫退役的費德勒提到，納達爾今年沒有打太多比賽，狀況有待觀察，小約則是贏下奧運，且沒有太大傷病問題，只是因年紀增長減少參與賽事，這是很正常的發展。

「我感覺他還有機會繼續前進，很期待下一個大滿貫澳網，我認為他和辛納（Jannik Sinner）、阿爾卡拉斯肯定是冠軍熱門，我相信澳網會發展出很酷的故事。」費德勒預言說。

納達爾 費德勒 阿爾卡拉斯

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