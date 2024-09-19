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大陸羽賽／不敵第二種子 王齊麟／許尹鏸首勝再等等

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
暌違4年再度征戰羽球混雙賽事的我國兩屆奧運金牌國手王齊麟，和許尹鏸搭檔首勝還沒開張。 中央社
暌違4年再度征戰羽球混雙賽事的我國兩屆奧運金牌國手王齊麟，和許尹鏸搭檔首勝還沒開張。 中央社

暌違4年再度征戰羽球混雙賽事的我國兩屆奧運金牌國手王齊麟，本周與搭擋許尹鏸挑戰BWF超級1000的中國大陸公開賽，今天的16強賽事碰上地主好手黃東萍／馮彥哲，最終以12：21、10：21直落二敗下陣來，將持續尋求合拍首勝。

王齊麟上周的香港公開賽與許尹鏸搭擋挑戰混雙賽事，也是他繼2020年與程琪雅搭擋以來，暌違4年在度征戰混雙賽事，不過兩人在香港公開賽首輪就不敵地主好手謝影雪／鄧俊文。

本周登場的超級1000大陸羽賽，王齊麟／許尹鏸在首輪的對手泰國組合退賽的情況下，直接從16強賽打起，並在今天碰上第2種子、世界排名第3的地主好手黃東萍／馮彥哲。

不過在兩局賽事中，王齊麟／許尹鏸的默契明顯不如已經搭擋多年的黃東萍／馮彥哲，整場比賽幾乎處在一路挨打的狀況，也發生幾次明顯的失誤錯過得分機會，讓大陸組合開局就開拉領先差距，最終僅花27分鐘就直落二搶下8強門票，王齊麟／許尹鏸則是未能拿下合拍首勝。

王齊麟 羽球

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