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網球／美網衛冕失利後 高芙和教練分道揚鑣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
美國好手高芙近期成績不理想，決定與教練分手。 美聯社
美國好手高芙近期成績不理想，決定與教練分手。 美聯社

去年奪下美網金盃的美國好手高芙（Coco Gauff），今年巴黎奧運參賽3項目都提前落馬，美網衛冕又失利，今天透過社群宣布，和合作14個月的教練吉伯特（Brad Gilbert）分道揚鑣。

高芙今年初雖拿下奧克蘭女網賽冠軍，但沒能複製去年的完美夏天，溫布頓16強止步，巴黎奧運女單、女雙和混雙都沒能登上頒獎台，接續多倫多女網、辛辛那提女網賽和美網也沒能走到最後，辛辛那提更是首輪就爆冷出局，世界排名從年初的第3下滑到目前的第6位。

20歲的高芙今天透過社群感謝吉伯特，「我們有過不可思議的旅程，祝福你未來一切順利。」

高芙去年在華盛頓、辛辛那提和美網都打下金盃，美網登頂更讓她成為1999年小威廉絲（Serena Williams）後的第一位奪冠青少女，吉伯特也透過社群感謝高芙和全部團隊，大家2023年一起寫下不可思議的夏天，以及這14個月來團隊一起付出的努力。

「高芙，年僅20歲而已，妳的未來有無限光明，我希望妳持續成功，我也很興奮執教生涯的下一個篇章。」吉伯特寫道。

小威廉絲 美網 高芙

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