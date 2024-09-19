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大陸羽賽／對山口茜拿下首局！邱品蒨遭逆轉錯過8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國女將邱品蒨。 聯合報系資料照
我國女將邱品蒨。 聯合報系資料照

我國女將邱品蒨和宋碩芸今天在中國大陸公開賽第2輪相繼出賽，打頭陣的邱品蒨先從日本前球后山口茜手中搶下第1局，可惜先盛後衰遭逆轉；宋碩芸碰地主高昉潔同樣大戰3局，小宋也是先下一城後連失兩局，錯過8強機會。

世界排名41的邱品蒨今天首度碰世界排名第8的山口茜，首局下場就連拿5分，領先優勢雖一度被追到1分差，不過18：17時連拿3分，以21：17先下一城，可惜後兩局都被山口茜掌握，接續以10：21、13：21失守，差1局演出代表作。

接續出賽的宋碩芸目前世界排名26，相隔6年再碰面對世界排名34的高昉潔，首局小宋只讓對手拿下9分，但第2局失守，第3局拉鋸階段又遇大腿不適狀況，17：19時申請傷停治療後仍沒能止血，最終以17：21讓出，在1小時又7分鐘激戰中無緣晉級。

BWF超級1000等級的大陸羽球公開賽落腳常州，總獎金達200萬美元，寶島羽將共有10組選手晉級第2輪，兩名女將止步代表女單8強沒有任何台將代表，後續包括「一哥」周天成、「羽球王子」王子維、李佳豪和3組女雙都要相繼上陣搶8強門票。

周天成 山口茜 羽球

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