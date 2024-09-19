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選手代言爭議 盼政府助媒合

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
林郁婷將在11月參加新國際拳擊組織WB所舉辦的世界盃，將是她奧運後首次出賽。記者劉肇育／攝影
林郁婷將在11月參加新國際拳擊組織WB所舉辦的世界盃，將是她奧運後首次出賽。記者劉肇育／攝影

「世界拳后」林郁婷今年巴黎奧運頂著場外風波壓力摘金後，十一月將重返國際拳擊擂台，參加由國際拳擊新組織「世界拳擊聯盟」主辦的世界盃賽事；去年才成立的世界拳擊聯盟希望年底前能獲得國際奧會認證，讓拳擊登上二○二八年洛杉磯奧運舞台。

國際拳擊總會（ＩＢＡ）因爭議不斷，已不被多數國家承認，新成立的世界拳擊聯盟ＷＢ（World Boxing）正積極招攬各國拳擊協會加入；我國拳協已在八月成為ＷＢ的會員。ＷＢ已宣布將在明年九月舉辦首屆的世錦賽，取代ＩＢＡ的腳步馬不停蹄。

中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘表示，ＷＢ目前賽事分為世界挑戰賽與世界盃（一年四站），明年將首度舉辦兩年一次的世錦賽；ＷＢ可望在今年底補足會員國數、獲國際奧會（ＩＯＣ）認證，以趕上明年一月洛杉磯奧運拳擊賽事是否舉辦的評估最後期限。

彭俊銘指出，我國選手未來都將以參加ＷＢ所舉辦的世界級賽事為主，也期待ＷＢ正式獲ＩＯＣ認可後，國光體育獎章的認證賽事能改為ＷＢ相關賽事，以免影響選手權益。

林郁婷日前與羽球男雙奧運金牌李洋攜手代言麻將手遊，將代言所得捐給「月園流浪動物照護協會」照顧流浪動物，引起代言項目是否適當的討論。林郁婷的教練曾自強昨表示，希望體育署能針對企業代言建立媒合平台或諮詢管道，保障選手代言權益。

巴黎奧運田徑國手彭名揚透過社群聲援表示，代言只要不是犯法或是廠商很黑心，應該沒有太大問題，尤其選手努力十幾年好不容易拿到金牌，賺自己該賺的錢應該不過分，「選手回歸訓練後如果沒有得名，又有多少廠商願意留下？」

世錦賽 巴黎奧運 彭名揚 李洋 林郁婷 洛杉磯 流浪動物

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