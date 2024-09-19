大陸羽賽／周天成首輪復仇成功

巴黎奧運後第一場ＢＷＦ千分等級大賽、大陸羽球公開賽昨天首輪頻傳冷門，先是我國「一哥」周天成兩局力退第四種子李詩灃，剛完成奧運男單二連霸的丹麥名將「龍王」安賽龍也遭擊落，男單前四種子只剩地主「世界球王」石宇奇晉級十六強。

小天世界排名第九，雖沒列上種子，卻堪稱「大魔王」等級；首輪對戰世界排名第四的李詩灃上演復仇之戰。兩人首度碰頭是去年大陸公開賽首輪，相隔一年在同樣賽事、同樣第一輪遭遇，小天首局十五比十五時連拿四分拉開優勢，局末點的翻網幸運球以廿一比十七先下一城。

第二局小天最多取得十二比二絕對領先，後遭十七比十五逆轉，在十七比十八落後時連趕四分，以廿一比十八甜蜜復仇，和「羽球王子」王子維及李佳豪一同闖進第二輪。

大陸公開賽屬於一年只有四站的超級一千分大賽，總獎金兩百萬美元，台灣除男單三組人馬晉級，女雙表現亮眼，宋碩芸／余芊慧、謝沛珊／洪恩慈及鄧淳薰／楊筑云也出線；列女單第二種子的「一姊」戴資穎受限左膝傷勢，和丹麥雅寇布森大戰三局，以十四比廿一、廿一比七、十九比廿一出局，無緣和宋碩芸及邱品蒨一同挑戰八強門票。