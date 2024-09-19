聽新聞
0:00 / 0:00

大陸羽賽／周天成首輪復仇成功

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
周天成。圖／聯合報系資料照片
周天成。圖／聯合報系資料照片

巴黎奧運後第一場ＢＷＦ千分等級大賽、大陸羽球公開賽昨天首輪頻傳冷門，先是我國「一哥」周天成兩局力退第四種子李詩灃，剛完成奧運男單二連霸的丹麥名將「龍王」安賽龍也遭擊落，男單前四種子只剩地主「世界球王」石宇奇晉級十六強。

小天世界排名第九，雖沒列上種子，卻堪稱「大魔王」等級；首輪對戰世界排名第四的李詩灃上演復仇之戰。兩人首度碰頭是去年大陸公開賽首輪，相隔一年在同樣賽事、同樣第一輪遭遇，小天首局十五比十五時連拿四分拉開優勢，局末點的翻網幸運球以廿一比十七先下一城。

第二局小天最多取得十二比二絕對領先，後遭十七比十五逆轉，在十七比十八落後時連趕四分，以廿一比十八甜蜜復仇，和「羽球王子」王子維及李佳豪一同闖進第二輪。

大陸公開賽屬於一年只有四站的超級一千分大賽，總獎金兩百萬美元，台灣除男單三組人馬晉級，女雙表現亮眼，宋碩芸／余芊慧、謝沛珊／洪恩慈及鄧淳薰／楊筑云也出線；列女單第二種子的「一姊」戴資穎受限左膝傷勢，和丹麥雅寇布森大戰三局，以十四比廿一、廿一比七、十九比廿一出局，無緣和宋碩芸及邱品蒨一同挑戰八強門票。

丹麥 巴黎奧運

延伸閱讀

大陸羽賽／相隔一年報仇 周天成力退地主第4種子

香港羽賽／不敵奧運金牌安賽龍 周天成無緣4強

台北羽賽／男單4強內戰！周天成遭擊落 戚又仁將與林俊易爭冠拚紀錄

台北羽賽／來看戴資穎！一姊3連霸第一步中午登場

相關新聞

林郁婷師徒 為專任運動教練發聲

中華民國專任運動教練協會昨天在立法院召開「專任運動教練永續發展公聽會」，巴黎奧運拳擊金牌林郁婷的教練曾自強以「賣掉帝寶卻...

選手代言爭議 盼政府助媒合

「世界拳后」林郁婷今年巴黎奧運頂著場外風波壓力摘金後，十一月將重返國際拳擊擂台，參加由國際拳擊新組織「世界拳擊聯盟」主辦...

大陸羽賽／周天成首輪復仇成功

巴黎奧運後第一場ＢＷＦ千分等級大賽、大陸羽球公開賽昨天首輪頻傳冷門，先是我國「一哥」周天成兩局力退第四種子李詩灃，剛完成...

大陸羽賽／帶傷完賽 戴資穎曝看父親留言落淚：還能走就努力

我國「一姊」戴資穎巴黎奧運因膝傷止步分組賽，奧運後持續帶傷出征，前一站香港公開賽第二輪只打8分就傷退，今天出戰中國大陸公...

大陸羽賽／台北賽剛登頂 李哲輝、楊博軒首輪遭逆轉

剛在台北羽球公開賽奪冠的我國男雙組合李哲輝／楊博軒，在中國大陸公開賽名列男雙第6種子，可惜今天出師不利，面對世界排名23...

首爾女網／甩開一輪遊低潮 吳芳嫺勇闖8強

去年打進首爾女網賽4強，我國女網好手吳芳嫺今年複製佳績，她和中國大陸搭檔蔣欣玗今日8強賽面對日本組合青山修子／穂積繪莉，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。